Як у фільмі жахів. Вчені записали звук ударів Сонця по магнітному полю Землі (аудіо)

Вчені використовували дані супутників, щоб перетворити їх на по-справжньому моторошні звуки.

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Якщо вам набридли фільми жахів та горор-ігри напередодні Гелловіну, то вчені з Європейського космічного агентства приготували щось справді тривожне та моторошне. Тепер ви можете послухати, як звучить магнітне поле Землі, коли в нього врізаються потоки сонячних частинок, пише Engadget.

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Вчені зібрали дані із трьох супутників місії Swarm, які займаються майже 10 років вивченням магнітного поля нашої планети. Ці дані вони перетворили на звук, який не може не злякати. Саме так звучить магнітне поле Землі, яке захищає нас від шкідливого космічного випромінювання та потоків заряджених сонячних частинок.

[ + – ] Вчені зібрали дані із трьох супутників місії Swarm, які займаються майже 10 років вивченням магнітного поля нашої планети. Ці дані вони перетворили на звук, який не може не злякати. Саме так звучить магнітне поле Землі, яке захищає нас від шкідливого космічного випромінювання та потоків заряджених сонячних частинок Фото: ScienceAlert

Неможливо не те, що почути, як звучить магнітне поле Землі, але навіть побачити його. Але вчені перетворили дані із супутників за допомогою процесу соніфікації на звук, який з'являється, коли в магнітне поле врізається потік сонячної плазми. Саме цей процес призводить до появи геомагнітних бур на Землі.

Цей звук схожий на те, як якісь дерев'яні дзвіночки деренчать під час землетрусу. Також це схоже на тріск під час руху льодовика. Хоча кожен може почути у цих звуках щось інше.

"Здебільшого ми використовували дані супутників, які вони зібрали, вивчаючи магнітне поле, але також були й інші джерела. Завдяки цьому ми можемо уявити собі, як звучить магнітне поле Землі. Це цікаве об'єднання мистецтва та науки. До речі, цей гуркіт магнітного поля відбувався в той час, коли на Сонці з'явився сильний спалах. І це справді лякає", — каже Клаус Нільсен із Технічного університету Данії.

Вже не вперше вчені перетворюють звичайні дані на звукові доріжки. Наприклад, 2021 року в NASA створили аудіозапис того, як звучить магнітне поле супутника Юпітера — Ганімеда.

А цього року, як уже писав Фокус, вчені з NASA представили аудіозапис того, як звучить справжня чорна діра. І цей звук також може злякати, власне, як сам космічний монстр.

Що стосується чорних дір, то як уже писав Фокус, вчені виявили найунікальнішу з них. Принаймні моделювання не показували тієї поведінки, яку показує ця чорна діра. Хоча це можливо, як вважав Альберт Ейнштейн.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зробив знімок справжньої дірки у космосі, де нічого немає. Чим вона є, вчені запитуються багато років.