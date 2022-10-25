Как в фильме ужасов. Ученые записали звук ударов Солнца по магнитному полю Земли (аудио)

Ученые использовали данные спутников, чтобы преобразовать их в по-настоящему жуткие звуки.

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Если вам надоели фильмы ужасов и хоррор-игры в преддверии Хэллоуина, то ученые из Европейского космического агентства приготовили нечто действительно тревожное и жуткое. Теперь вы может послушать, как звучит магнитное поле Земли, когда в него врезаются потоки солнечных частиц, пишет Engadget.

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Ученые собрали данные с трех спутников миссии Swarm, которые занимаются почти 10 лет изучением магнитного поля нашей планеты. Эти данные они преобразовали в звук, который не может не испугать. Именно так звучит магнитное поле Земли, которое защищает нас от вредного космического излучения и потоков заряженных солнечных частиц.

[ + – ] Ученые собрали данные с трех спутников миссии Swarm, которые занимаются почти 10 лет изучением магнитного поля нашей планеты. Эти данные они преобразовали в звук, который не может не испугать. Именно так звучит магнитное поле Земли, которое защищает нас от вредного космического излучения и потоков заряженных солнечных частиц Фото: ScienceAlert

Невозможно не то что услышать, как звучит магнитное поле Земли, но даже увидеть его. Но ученые превратили данные со спутников с помощью процесса сонификации в звук, который появляется, когда в магнитное поле врезается поток солнечной плазмы. Именно этот процесс приводит к появлению геомагнитных бурь на Земле.

Этот звук похож на то, как какие-то деревянные колокольчики дребезжат во время землетрясения. Также это похоже треск во время движения ледника. Хотя каждый может услышать в этих звуках что-то другое.

"В основном мы использовали данные спутников, которые они собрали, изучая магнитное поле, но также были и другие источники. Благодаря этому мы можем представить себе, как звучит магнитное поле Земли. Это интересное объединение искусства и науки. Кстати этот грохот магнитного поля происходил в то время, когда на Солнце появилась сильная вспышка. И это действительно пугает", — говорит Клаус Нильсен из Технического университета Дании.

Уже не в первый раз ученые превращают обычные данные в звуковые дорожки. Например, в 2021 году в NASA создали аудиозапись того, как звучит магнитное поле спутника Юпитера – Ганимеда.

А в этом году, как уже писал Фокус, ученые из NASA представили аудиозапись того, как звучит настоящая черная дыра. И этот звук также может испугать, собственно, как и сам космический монстр.

Что касается черных дыр, то как уже писал Фокус, ученые обнаружили самую уникальную из них. По крайней мере, моделирования не показывали того поведения, которое показывает эта черная дыра. Хотя это и возможно, как считал Альберт Эйнштейн.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал снимок настоящей дыры в космосе, где ничего нет. Что она из себя представляет ученые гадают много лет.