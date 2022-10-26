Солнечное затмение 2022: спутники зафиксировали тень Луны, накрывающую Землю (видео)

Необычное зрелище, когда тень нашего спутника проходит по планете, зафиксировали метеорологические спутники во время частичного солнечного затмения 25 октября.

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Сразу две организации, которые следят за погодой и изменением климата на Земле с помощью спутников, обнародовали видеофрагменты события, которое можно увидеть только из космоса. Во время частичного солнечного затмения, которое произошло 25 октября, тень Луны накрыла Землю. Это действительно удивительное зрелище, пишет Space.

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Во-первых, изображения тени Луны, которая как бы ползет по поверхности Земли, зафиксировал спутник Европейской организации спутниковой метеорологии (Eumetsat) под названием Meteosat-9.

Этот спутник, как и еще два аппарата — Meteosat-10 и Meteosat-11, работают на геостационарной орбите и собирают данные о погоде на Земле. Эти данные помогают в дальнейшем составлении прогнозов состояния атмосферы, а также они помогают спрогнозировать будущие изменения климата.

Ученый Саймон Прауд из Национального центра наблюдений за Землей, Великобритания разместил в своем аккаунте в Twitter короткие видеоролики, которые были составлены из снимков спутника Meteosat-9.

"Тень Луны проходит на Землей во время солнечного затмения 25 октября. Посмотрите внимательно на правую часть видео, здесь движется темная область и это та самая тень", — написал Прауд.

Также Прауд опубликовал видео, где видно, как тень Луны проходит над Индийским океаном.

"Тень Луны двигается по Земле слева направо и сливается с темнотой заката", — написал Прауд.

Данные со спутников серии GOES опубликовали ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Их метеорологические спутники являются партнерами аппаратов Meteosat на орбите и выполняют те же функции.

На снимках американских спутников видно, как тень Луны накрывает север Атлантического океана, Европу и дальше заканчивает свое движение над Азией.

Как уже писал Фокус, солнечное затмение 25 октября 2022 года было частичным. Это значит, что Луна не полностью закрыла собой Солнце, но в некоторых местах Земли можно было увидеть до 70% перекрытия нашей звезды Луной.

Жители Украины также могли наблюдать за этим затмением, но плохая погода во многих регионах не позволила насладиться им в полной мере. А с другой стороны, без специального оборудования ученые категорически не рекомендуют смотреть на солнечное затмение. Это может привести к значительному ухудшению зрения.

Стоит напомнить, что это солнечное затмение было последним в 2022 году, но 8 ноября стоит ожидать последнего в этом году лунного затмения. А следующее солнечное затмение состоится уже в следующем году, а именно 20 апреля.

Как уже писал Фокус, ученые превратили данные космических аппаратов в звук и теперь можно услышать, как звучит магнитное поле Земли, когда его бомбардируют солнечные частицы.