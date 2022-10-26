Солнечное затмение 2022: спутники зафиксировали тень Луны, накрывающую Землю (видео)
Необычное зрелище, когда тень нашего спутника проходит по планете, зафиксировали метеорологические спутники во время частичного солнечного затмения 25 октября.
Сразу две организации, которые следят за погодой и изменением климата на Земле с помощью спутников, обнародовали видеофрагменты события, которое можно увидеть только из космоса. Во время частичного солнечного затмения, которое произошло 25 октября, тень Луны накрыла Землю. Это действительно удивительное зрелище, пишет Space.
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Во-первых, изображения тени Луны, которая как бы ползет по поверхности Земли, зафиксировал спутник Европейской организации спутниковой метеорологии (Eumetsat) под названием Meteosat-9.
Этот спутник, как и еще два аппарата — Meteosat-10 и Meteosat-11, работают на геостационарной орбите и собирают данные о погоде на Земле. Эти данные помогают в дальнейшем составлении прогнозов состояния атмосферы, а также они помогают спрогнозировать будущие изменения климата.
Ученый Саймон Прауд из Национального центра наблюдений за Землей, Великобритания разместил в своем аккаунте в Twitter короткие видеоролики, которые были составлены из снимков спутника Meteosat-9.
"Тень Луны проходит на Землей во время солнечного затмения 25 октября. Посмотрите внимательно на правую часть видео, здесь движется темная область и это та самая тень", — написал Прауд.
Также Прауд опубликовал видео, где видно, как тень Луны проходит над Индийским океаном.
"Тень Луны двигается по Земле слева направо и сливается с темнотой заката", — написал Прауд.
Данные со спутников серии GOES опубликовали ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Их метеорологические спутники являются партнерами аппаратов Meteosat на орбите и выполняют те же функции.
На снимках американских спутников видно, как тень Луны накрывает север Атлантического океана, Европу и дальше заканчивает свое движение над Азией.
Как уже писал Фокус, солнечное затмение 25 октября 2022 года было частичным. Это значит, что Луна не полностью закрыла собой Солнце, но в некоторых местах Земли можно было увидеть до 70% перекрытия нашей звезды Луной.
Жители Украины также могли наблюдать за этим затмением, но плохая погода во многих регионах не позволила насладиться им в полной мере. А с другой стороны, без специального оборудования ученые категорически не рекомендуют смотреть на солнечное затмение. Это может привести к значительному ухудшению зрения.
Стоит напомнить, что это солнечное затмение было последним в 2022 году, но 8 ноября стоит ожидать последнего в этом году лунного затмения. А следующее солнечное затмение состоится уже в следующем году, а именно 20 апреля.
Как уже писал Фокус, ученые превратили данные космических аппаратов в звук и теперь можно услышать, как звучит магнитное поле Земли, когда его бомбардируют солнечные частицы.