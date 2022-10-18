Мисливець за астероїдами підійшов впритул до Землі: він пролетів лише за 350 км від планети (відео)

Космічний апарат "Люсі" пролетів повз Землю на такій низькій висоті, що NASA довелося враховувати ефект атмосферного опору під час проєктування прольоту.

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Космічний апарат "Люсі" запустили в космос у середині жовтня минулого року та метою його 12-річної місії є вивчення троянських астероїдів Юпітера. Ці астероїди ще ніколи не вивчав жоден земний апарат. Любителі космосу мали можливість спостерігати за прольотом "Люсі" поряд із Землею за допомогою проєкту Virtual Telescope італійського астрофізика Джанлука Масі, який вів пряму трансляцію цієї події, пише Express.

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Космічний апарат "Люсі" пролетів над Землею на висоті 350 км. Цьому апарату потрібно використовувати гравітацію Землі, щоб набрати необхідну швидкість і вирушити до троянських астероїдів Юпітера.

"Цей космічний апарат допоможе зрозуміти, як з'явилася наша Сонячна система завдяки вивченню троянських астероїдів, які обертаються навколо Сонця в околицях Юпітера", — говорить Джанлука Масі.

Також проліт космічного апарату змогли спостерігати астрономи за допомогою телескопів у різних куточках Землі.

Місія "Люсі" полягає в тому, щоб вивчити 7 троянських астероїдів Юпітера (Еврібат з його супутником Квету, Полімел, Левкус і Орус, а також Патрокл і Менетій) і 1 космічний камінь у головному поясі астероїдів (52246 Дональдджохан). Під час свого польоту космічний апарат виконає надалі ще один гравітаційний маневр навколо Землі.

Перший гравітаційний маневр навколо Землі дозволив апарату наблизитися до планети на відстань навіть менше, ніж МКС. Тому "Люсі" пролетіла в районі, заповненому супутниками та космічним сміттям.

Щоб з апаратом нічого не сталося, NASA довелося враховувати атмосферний опір, а також передбачити будь-які небезпечні моменти, які могли призвести до зіткнення з іншими об'єктами на низькій навколоземній орбіті. Для цього апарату було дано спеціальні команди, щоб він міг маневрувати у космосі.

[ + – ] Місія "Люсі" полягає в тому, що вивчити 7 троянських астероїдів Юпітера (Еврібат з його супутником Квету, Полімел, Левкус і Орус, а також Патрокл і Менетій) і 1 космічний камінь у головному поясі астероїдів (52246 Дональдджохан) Фото: space.com

За словами представників NASA, апарат пролетів на 50 км вище, ніж передбачалося спочатку. Але насправді вчені спеціально змінили висоту польоту, використовуючи додаткові запаси палива апарату, щоб уникнути небезпечних моментів на орбіті.

Про те, що таке троянські астроїди, а також чому космічний апарат отримав таке ім'я, Фокус докладно писав. Варто зауважити, що на борту апарату знаходиться спеціальне послання для майбутніх підкорювачів космосу, адже Люсі назавжди залишиться в межах Сонячної системи навіть після закінчення своєї місії у 2033 році.

Також Фокус вже писав, що в апарата "Люсі", який коштує 1 млрд доларів, незабаром після запуску в космос виникли проблеми.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені виявили супутник у троянського астероїда Полімель, до якого прямує "Люсі".