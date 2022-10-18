Охотник за астероидами подошел вплотную к Земле: он пролетел всего в 350 км от планеты (видео)

Космический аппарат "Люси" пролетел мимо Земли на такой низкой высоте, что NASA пришлось учитывать эффект атмосферного сопротивления при проектировании пролета.

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Космический аппарат "Люси" был запущен в космос в середине октября прошлого года и целью его 12-летней миссии является изучение троянских астероидов Юпитера. Эти астероиды еще никогда не изучал ни один земной аппарат. Любители космоса имели возможность наблюдать за пролетом "Люси" рядом с Землей с помощью проекта Virtual Telescope итальянского астрофизика Джанлука Маси, который вел прямую трансляцию этого события, пишет Express.

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Космический аппарат "Люси" пролетел над Землей на высоте в 350 км. Этому аппарату нужно использовать гравитацию Земли, чтобы набрать необходимую скорость и отправиться к троянским астероидам Юпитера.

"Этот космический аппарат поможет понять, как появилась наша Солнечная система, благодаря изучению троянских астероидов, которые вращаются вокруг Солнца в окрестностях Юпитера", — говорит Джанлука Маси.

Также пролет космического аппарата смогли наблюдать астрономы с помощью телескопов в разных уголках Земли.

Миссия "Люси" состоит в том, чтобы изучить 7 троянских астероидов Юпитера (Эврибат с его спутник Квету, Полимел, Левкус и Орус, а также Патрокл и Менетий) и 1 космический камень в главном поясе астероидов (52246 Дональдджохансон). Во время своего полета космический аппарат выполнит в будущем еще один гравитационный маневр вокруг Земли.

Первый гравитационный маневр вокруг Земли позволил аппарату приблизиться к планете на расстояние даже меньше, чем находится МКС. Поэтому "Люси" пролетела в районе, заполненном спутниками и космическим мусором.

Чтобы с аппаратом ничего не случилось NASA пришлось учитывать атмосферное сопротивление, а также предвидеть любые опасные моменты, которые могли привести к столкновению с другими объектами на низкой околоземной орбите. Для этого аппарату были даны специальные команды, чтобы он мог маневрировать в космосе.

[ + – ] Миссия "Люси" состоит в том, что изучить 7 троянских астероидов Юпитера (Эврибат с его спутник Квету, Полимел, Левкус и Орус, а также Патрокл и Менетий) и 1 космический камень в главном поясе астероидов (52246 Дональдджохансон) Фото: space.com

По словам представителей NASA, аппарат пролетел на 50 км выше, чем предполагалось изначально. Но на самом деле ученые специально изменили высоту полета используя дополнительные запасы топлива аппарата, чтобы избежать опасных моментов на орбите.

О том, что такое троянские астроиды, а также почему космический аппарат получил такое имя, Фокус уже подробно писал. Стоит заметить, что на борту аппарата находится специальное послание для будущих покорителей космоса, ведь "Люси" навсегда останется в пределах Солнечной системы даже после окончания своей миссии в 2033 году.

Также Фокус уже писал, что у аппарата "Люси", который стоит 1 млрд долларов, вскоре после запуска в космос возникли проблемы.

Как уже писал Фокус недавно ученые обнаружили спутник у троянского астероида Полимел, к которому направляется "Люси".