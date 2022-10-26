Как выглядит Земля на высоте 350 км: аппарат NASA сделал редкие снимки планеты (фото)

Космический аппарат "Люси" совершил первый близкий облет Земли и прислал невероятные снимки нашей планеты из космоса.

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На прошлой неделе аппарат, который предназначен для изучения троянских астероидов Юпитера, а также одного космического камня в главном поясе астероидов пролетел над Землей на высоте всего в 350 км, чтобы набрать скорость для дальнейшего полета. После этого "Люси" сделала серию удивительных изображений нашей планеты из космоса, пишет Forbes.

Как уже писал Фокус, космический аппарат "Люси" совершил первый из трех облетов Земли для того, чтобы набрать скорость для дальнейшего путешествия в космосе. За этим пролетом наблюдали как ученые из NASA, а также такая возможность была у любителей астрономии с помощью проекта Virtual Telescope.

[ + – ] Космический аппарат "Люси" совершил первый из трех облетов Земли для того, чтобы набрать скорость для дальнейшего путешествия в космосе. За этим пролетом наблюдали как ученые из NASA, а также такая возможность была у любителей астрономии с помощью проекта Virtual Telescope Фото: Virtual Telescope

Данный космический аппарат в рамках своей миссии, которая продлится 12 лет изучит несколько троянских астероидов, которые вращаются вокруг Солнца в районе Юпитера, а также один астероид из главного пояса астероидов.

[ + – ] Космический аппарат "Люси" совершил первый близкий облет Земли и прислал невероятные снимки нашей планеты из космоса Фото: NASA

Ученые считают, что эти троянские астероиды являются остатками древнего образования планет в самом начале формирования Солнечной системы. Их еще никогда не изучал ни один космический аппарат, поэтому данная миссия очень важна для понимания истории близлежащего космоса

Во время близкого облета Земли аппарат "Люси" приблизился к нашей планете со стороны Солнца, а потому ему удалось запечатлеть "полную" Землю, а также Луну.

[ + – ] Во время близкого облета Земли аппарат "Люси" приблизился к нашей планете со стороны Солнца, а потому ему удалось запечатлеть "полную" Землю, а также Луну Фото: NASA

С помощью этих снимков ученые могут проверить работоспособность камер и приборов аппарата, чтобы быть уверенными в самом лучшем качестве данных, которые будут собраны при исследовании астероидов.

В 2024 году "Люси" совершит второй из трех запланированных облетов Земли и направится к главному поясу астероидов, где изучит космический камень под названием Дональджохансон. После этого он полетит исследовать троянские астероиды Юпитера:

Эврибат и его спутник Квету;

Полимел и его пока еще не названный спутник, который открыли совсем недавно, как уже писал Фокус;

Левк;

и Орус.

После выполнения третьего облета Земли в 2030 году аппарат "Люси" отправится исследовать троянские астероиды Патрокл и Менетий.

[ + – ] В 2024 году "Люси" совершит второй из трех запланированных облетов Земли и направится к главному поясу астероидов, где изучит космический камень под названием Дональджохансон. После этого он полетит исследовать троянские астероиды Юпитера Фото: NASA

Что касается названия аппарата, то он получил свое имя в четь знаменитого австралопитека Люси, возрастом в 3,2 млн лет, скелет которого обнаружил в 1974 году в Африке палеоантрополог Дональд Джохансон. Кстати, имя этого ученого как раз и получил астероид, к которому пролетит космический аппарат.

По словам ученых, "Люси" во время своего путешествия в космосе 6 раз облетит Солнце, но по окончанию миссии так и станет летать между троянскими астероидами и Землей миллионы лет.

Именно поэтому на борту аппарата находится специальный диск с посланием для будущих покорителей космоса, которые однажды встретят этот аппарат.

Более подробно о том, что из себя представляет эта миссия, а также о троянских астероидах Юпитера и о том, какую именно информацию для будущих потомков несет "Люси", Фокус уже писал.

Что касается снимков Земли из космоса, то как уже писал Фокус, спутники запечатлели момент прохождения тени Луны по Земле во время недавнего солнечного затмения.