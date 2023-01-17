На швидкості 90 тисяч км/год. До Землі летить величезний астероїд, який тільки-но виявили

Новий астероїд, діаметром 100 метрів, відкрили лише кілька днів тому.

Related video

До Землі летить великий астероїд, який відкрили лише 13 січня цього року. Він отримав назву 2023 AQ та за приблизними оцінками його розмір становить 100 метрів. Чи є загроза для нашої планети? Про це пише видання HiTech.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Згідно із заявою вчених із NASA, увечері у вівторок, 17 січня, до Землі наблизиться величезний космічний камінь, який летить у космосі зі швидкістю 90 тисяч км/год. Цей астероїд, який отримав назву 2023 AQ і був відкритий лише кілька днів тому, має наблизитись на відстань до нашої планети, яка визначається як потенційно небезпечна.

Мільйони астероїдів кружляють навколо Сонця в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, але є космічні камені, які перетинають орбіту Землі під час свого руху, а тому наближаються до нашої планети на відстань і називаються навколоземними астероїдами. На сьогодні вже відомо про приблизно 30 тисяч таких космічних каменів, але ще багато з них невідомі науці. Тепер учені відкрили 13 січня новий астероїд, який уже летить до Землі.

За словами вчених, розмір астероїда 2023 AQ, який становить приблизно 100 метрів, робить його потенційно небезпечним для Землі, адже падіння такого об'єкта може спричинити значні руйнування.

[ + – ] Згідно із заявою вчених із NASA, увечері у вівторок, 17 січня, до Землі наблизиться величезний космічний камінь, який летить у космосі зі швидкістю 90 тисяч км/год. Фото: Live Science

У NASA повідомили, що цей астероїд з величезною швидкістю має пролетіти повз нашу планету на відстані 4,1 млн км, що більш ніж у 10 разів перевищує відстань від Землі до Місяця. Проте усі астроїди, які наближаються до планети ближче ніж на 8 млн км, вважаються небезпечними. Також вчені заявили, що за останні місяці ще жоден астроїд не пролітав повз Землю зі швидкістю в 90 тисяч км/год, тому цей камінь є одним із найшвидших.

Вчені визначили, що астероїд 2023 року AQ належить до групи навколоземних космічних каменів, які називаються Аполлонами і він здійснює повний оборот навколо Сонця за 1125 днів. Під час свого обертання навколо нашої зірки 2023 AQ підлітає до Сонця найближче на відстань 78 млн км, а далі від зірки він знаходиться на відстані 555 млн км. Для порівняння, відстань від нашої планети до Сонця становить приблизно 149 млн. км.

Також у NASA повідомили, що в понеділок, 16 січня, повз Землю пролетів ще один великий астероїд діаметром майже 130 метрів. Астероїд з назвою 2012 BV13 пролетів повз планету на відстані 4,6 млн км зі швидкістю 24 тисячі км/год.

[ + – ] У понеділок, 16 січня, повз Землю пролетів ще один великий астероїд діаметром майже 130 метрів. Астероїд з назвою 2012 BV13 пролетів повз планету на відстані 4,6 млн км зі швидкістю 24 тисячі км/год. Фото: wikipedia

Цей навколоземний астероїд, який виявили ще 10 років тому, належить до групи космічного каміння під назвою Атони. 2012 BV13 робить повний оборот навколо Сонця за 335 днів і знаходиться далі від Сонця під час своєї подорожі в космосі на відстані в 155 млн км, а найближче до зірки він підлітає на відстань в 127 млн км.

Зараз вчені поділяють астероїди на три види: С-типу, S-типу та М-типу. Перші є найпоширенішими в Сонячній системі і переважно складаються з вуглецю. Другі переважно складаються із силікатів та їх значно менше. Що стосується астероїдів М-типу, то переважно вони складаються з металів і зустрічаються найрідше.

Фокус вже писав про те, що астероїд Діморф змінив свою форму після того, як у нього врізався на величезній швидкості космічний апарат NASA. Таким чином вчені перевірили нову технологію захисту Землі від потенційно небезпечного космічного каміння.

Також Фокус писав про те, що наприкінці грудня повз Землю пролетіли відразу кілька величезних астероїдів майже в один і той же час.