На скорости в 90 тысяч км/час. К Земле летит огромный астероид, который только обнаружили

Новый астероид, диаметром в 100 метров, открыли всего несколько дней назад.

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К Земле летит крупный астероид, который открыли только 13 января этого года. Он получил название 2023 AQ и по приблизительным оценкам его размер составляет 100 метров. Есть ли угроза для нашей планеты? Об этом пишет издание HiTech.

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Согласно заявлению ученых из NASA, вечером во вторник, 17 января, к Земле приблизится огромный космический камень, который летит в космосе со скоростью в 90 тысяч км/час. Этот астероид, который получил название 2023 AQ и был открыт всего несколько дней назад, должен приблизится на расстояние к нашей планете, которое определяется как потенциально опасное.

Миллионы астероидов кружат вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, но есть космические камни, которые пересекают орбиту Земли во время своего движения, а потому приближаются к нашей планете на разное расстояние и называются околоземными астероидами. На сегодня уже известно о примерно 30 тысячах таких космических камней, но еще многие из них неизвестны науке. Теперь же ученые открыли 13 января новый астероид, который уже летит к Земле.

По словам ученых, размер астероида 2023 AQ, который составляет примерно 100 метров делает его потенциально опасным для Земли, ведь падение такого объекта может вызвать значительные разрушения.

[ + – ] Согласно заявлению ученых из NASA, вечером во вторник, 17 января, к Земле приблизится огромный космический камень, который летит в космосе со скоростью в 90 тысяч км/час Фото: Live Science

В NASA сообщили, что данный астероид с огромной скоростью должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии в 4,1 млн км, что более, чем в 10 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Тем не менее, все астроиды, которые приближаются к планете ближе чем на 8 млн км считаются опасными. Также ученые заявили, что за последние месяцы еще ни один астроид не пролетал мимо Земли со скоростью в 90 тысяч км/час, поэтому данный камень является одним из самых быстрых.

Ученые определили, что астероид 2023 AQ принадлежит к группе околоземных космических камней, которые называются Аполлонами и он совершает полный оборот вокруг Солнца за 1125 дней. Во время своего вращения вокруг нашей звезды 2023 AQ подлетает к Солнцу ближе всего на расстояние в 78 млн км, а дальше всего от звезды он находится на расстоянии в 555 млн км. Для сравнения, расстояние от нашей планеты до Солнца составляет примерно 149 млн км.

Также в NASA сообщили, что в понедельник, 16 января, мимо Земли пролетел еще один крупный астероид диаметром в почти 130 метров. Астероид с названием 2012 BV13 пролетел мимо планеты на расстоянии в 4,6 млн км со скоростью в 24 тысячи км/час.

[ + – ] В понедельник, 16 января, мимо Земли пролетел еще один крупный астероид диаметром в почти 130 метров. Астероид с названием 2012 BV13 пролетел мимо планеты на расстоянии в 4,6 млн км со скоростью в 24 тысячи км/час Фото: wikipedia

Этот околоземный астероид, который обнаружили еще 10 лет назад, принадлежит к группе космических камней под названием Атоны. 2012 BV13 делает полный оборот вокруг Солнца за 335 дней и находится дальше всего от Солнца во время своего путешествия в космосе на расстоянии в 155 млн км, а ближе всего к звезде он подлетает на расстояние в 127 млн км.

Сейчас ученые разделяют астероиды на три вида: С-типа, S-типа и М-типа. Первые являются самыми распространенными ив Солнечной системе и в основном состоят из углерода. Вторые в основном состоят из силикатов и их значительно меньше. Что касается астероидов М-типа, то в основном они состоят из металлов и встречаются реже всего.

Фокус уже писал о том, что астероид Диморф изменил свою форму после того, как в него врезался на огромной скорости космический аппарат NASA. Таким образом ученые проверили новую технологию защиты Земли от потенциально опасных космических камней.

Также Фокус писал о том, что в конце декабря мимо Земли пролетели сразу несколько огромных астероидов почти в одно и то время.