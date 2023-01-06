Космічна цукерка. Після зіткнення з апаратом NASA астероїд Діморф став схожим на M&M's (фото)

Учені з'ясували ще більше нових подробиць про знамените зіткнення апарата DART і астероїда Діморфа.

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Науковці представили на науковій конференції перші масштабні результати досліджень, які проводилися після того, як у вересні минулого року космічний апарат DART змінив орбіту астероїда Діморф. Хоча дослідження ще продовжуватимуться, отримані дані показують, що випробування технології планетарного захисту не тільки пройшло успішно, а й сам астероїд має трохи іншу форму, ніж вважалося раніше, пише Space.

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Космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф із приблизним діаметром 160 метрів ще 26 вересня 2021 року. Він обертається навколо більшого астероїда Дідима, і головним завданням апарата було змінити траєкторію його польоту навколо батьківського каменя. Цей експеримент продемонстрував, що нова технологія планетарного захисту в разі виявлення небезпечного астероїда, що летить до Землі, успішно працює.

[ + – ] Науковці представили на науковій конференції перші масштабні результати досліджень, які проводилися після того, як у вересні минулого року космічний апарат DART змінив орбіту астероїда Діморф. Хоча дослідження ще продовжуватимуться, отримані дані показують, що випробування технології планетарного захисту не тільки пройшло успішно, а й сам астероїд має трохи іншу форму, ніж вважалося раніше. Фото: NASA

Якщо спочатку Діморф робив повний оберт навколо Дідима за 11 годин і 55 хвилин, то, як показали результати досліджень, цей час скоротився до 11 годин і 23 хвилин. Тобто час обертання скоротився на 33 хвилини, хоча спочатку передбачалося, що воно скоротиться на 22 хвилини. За словами Крістіни Томас із Університету Північної Арізони, що в США, можливо, нові дослідження покажуть ще більше скорочення часу обльоту астероїда. Хоча, можливо, все буде й навпаки. У будь-якому разі це величезне досягнення.

[ + – ] Якщо спочатку Діморф робив повний оберт навколо Дідима за 11 годин і 55 хвилин, то, як показали результати досліджень, цей час скоротився до 11 годин і 23 хвилин. Тобто час обертання скоротився на 33 хвилини, хоча спочатку передбачалося, що воно скоротиться на 22 хвилини. Фото: NASA

Але вченим потрібно знати точно, наскільки сильно змінилася орбіта астероїда Діморфа, щоб подібні розрахунки можна було враховувати під час планування майбутніх подібних місій. А особливо це важливо, якщо все ж таки знадобиться змінити траєкторію польоту небезпечного астероїда, що летить до Землі.

[ + – ] Фотографію астероїдів Дідим (зліва вгорі) та його супутника Діморфа за кілька хвилин до зіткнення зробив апарат DART Фото: NASA

Керолін Ернст із Університету Джона Гопкінса, що в США, представила ще одні важливі результати дослідження, які показали, що під час зіткнення апарата DART з астероїдом звільнилося 11 ГДж енергії. Для порівняння, під час вибуху 1 тонни тротилу звільняється 4 ГДж енергії, а звичайна сім'я США споживає приблизно 40 ГДж енергії на рік.

Також учені з'ясували, що космічний апарат врізався в астероїд не під прямим кутом, а під кутом 73 градуси. І ці дані дуже важливі, адже кут зіткнення впливає на те, наскільки сильно зміниться траєкторія польоту астероїда.

Поки що вчені мають лише поверхове уявлення про те, як саме DART врізався в астероїд. Про це більше розповість космічний апарат "Гера", який наприкінці 2026 року підлетить до двох астероїдів і ретельно вивчить їхню поверхню та внутрішній склад. У будь-якому випадку, вчені використовували останню фотографію поверхні астероїда Діморфа, яку надіслав перед зіткненням DART, щоб визначити місце його зіткнення з космічним каменем.

[ + – ] Поки що вчені мають лише поверхове уявлення про те, як саме DART врізався в астероїд. Про це більше розповість космічний апарат "Гера", який наприкінці 2026 року підлетить до двох астероїдів і ретельно вивчить їхню поверхню та внутрішній склад. У будь-якому випадку, вчені використовували останню фотографію поверхні астероїда Діморфа, яку надіслав перед зіткненням DART, щоб визначити місце його зіткнення з космічним каменем. Фото: NASA

Учені вважають, що "зустріч" відбулася в районі розміщення особливо великого каміння на поверхні астероїда, що розташовані в центрі зображення. Вважається, що найбільший камінь має розмір 6,5 метра.

Також учені представили результати дослідження щодо форми астероїда Діморф. Учені з'ясували, що цей космічний камінь насправді має не зовсім такий вигляд, яким його уявляли. За словами Теріка Дейлі з Університету Джона Гопкінса, астероїд Діморф не має такої витягнутої форми, яка нагадує квасолю. Насправді цей космічний камінь нагадує формою відомі солодощі M&M's.

Учені ще кілька місяців проводитимуть дослідження наслідків зіткнення апарата DART і астероїда Діморфа, але потім чекатимуть результатів дослідження апарата "Гера".

Як уже писав Фокус, апарат DART врізався в астероїд, який на той момент був розташований на відстані 11 млн км від Землі, на швидкості в 22,5 тисяч км/год.

Також Фокус писав про те, що недавнє дослідження показало, що під час зіткнення з астероїдами в космос було викинуто понад 900 тонн уламків, що також посилило ефект зміщення його орбіти.