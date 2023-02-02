Знищення астероїда в голлівудському стилі: чи може ядерний вибух урятувати Землю

У фільмах-катастрофах порятунок Землі від астероїда, що летить, здається досить простим, але реальність — це не кіно.

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Завдяки успіху місії DART, коли минулого року космічний апарат змінив орбіту навколоземного астероїда, людство стало на крок ближче до того, щоб мати захист від потенційно небезпечних астероїдів. Але в деяких голлівудських фільмах-катастрофах для знищення такого астероїда використовується ядерна зброя. Наскільки може бути ефективним цей метод? Про це пише видання Space.

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Учені з NASA вважають, що найближчими сотнями років на Землю точно не повинен впасти астероїд. Але космос — це непередбачуване середовище, де все може змінитися будь-якої хвилини. Тому потенційно небезпечні астероїди можуть бути загрозою нашій планеті. Особливо це стосується астероїдів величезного розміру, які можуть спричинити те, що людство повторить долю динозаврів. Тобто зникне з лиця Землі.

[ + – ] Учені з NASA вважають, що найближчими сотнями років на Землю точно не повинен впасти астероїд. Але космос — це непередбачуване середовище, де все може зміниться будь-якої хвилини. Тому потенційно небезпечні астероїди можуть бути загрозою для нашої планети. Фото: Live Science

Але нещодавня місія DART, у межах якої у вересні минулого року своїм ударом космічний апарат змінив орбіту навколоземного астероїда, виявилася успішною. Отже, шанси на виживання людей під час можливого зближення небезпечного астероїда із Землею зросли в рази. Про нові дослідження наслідків місії DART Фокус уже писав.

Ціль цього космічного апарата не полягала в тому, щоб знищити астероїд, а потрібно було, щоб він просто змінив траєкторію польоту. Але в деяких голлівудських фільмах астероїд, що летить до Землі, знищують за допомогою ядерного вибуху, в результаті чого він розлітається на шматки. Але наскільки цей метод ефективний, і чи не будуть наслідки такими ж катастрофічними для нас?

Мабуть, найвідомішим до сьогодні фільмом, у якому триває боротьба з небезпечним астероїдом, є "Армагеддон" 1998 року з Брюсом Віллісом у головній ролі. За сюжетом, звичайні фахівці з буріння на космічному кораблі полетіли на астероїд, що летить до нас, щоб пробурити в ньому дірку та залишити там ядерну зброю. Саме ядерний вибух знищив цей астероїд.

[ + – ] Мабуть, найвідомішим до сьогодні фільмом, у якому триває боротьба з небезпечним астероїдом, є "Армагеддон" 1998 року з Брюсом Віллісом у головній ролі Фото: space.com

Але вчені припускають, що такий сценарій розвитку подій дуже малоймовірний, адже космічний корабель, швидше за все, просто не встигне долетіти до астероїда, що летить до нас із величезною швидкістю до того, як він упаде на Землю. З іншого боку, закласти ядерну зброю могли б автономні космічні апарати, які швидше прибули б на місце. Але внаслідок вибуху астероїд розлетиться на мільйони уламків поряд із Землею.

Таке, наприклад, сталося у фільмі "Зіткнення з безоднею" теж 1998 року випуску, де астронавти намагалися зупинити падіння величезної комети на Землю. Внаслідок ядерного вибуху всередині комети вона розпалася на дрібні шматочки, які згоріли в атмосфері.

[ + – ] У фільмі "Зіткнення з безоднею" 1998 року, астронавти намагалися зупинити падіння величезної комети на Землю Фото: Wikipedia

Але деякі вчені вважають, що якщо й використовувати ядерну зброю, то це потрібно робити в космосі, щоб вибухова хвиля могла відштовхнути астероїд від планети, і він би пролетів повз. Або ж можна направити ядерні ракети до космосу, щоб вони підірвали цей астроїд неподалік від Землі.

Але ці події можуть призвести до появи величезної кількості уламків. І навіть якщо багато які з них згорять в атмосфері Землі, інші залишаться в космосі та знищать більшість супутників та інших космічних апаратів на навколоземній орбіті. Під загрозою опиниться і Міжнародна космічна станція, а також можуть бути знищені такі космічні телескопи як "Габбл" і навіть "Вебб". Хоча останній розташований далеко від Землі, все одно уламки до нього можуть долетіти.

Навіть із місією DART не все так просто. Зіткнення з астероїдом призвело до появи величезної кількості уламків, які відлетіли на велику відстань у космос. Але вчені все ж таки вважають цей метод не таким небезпечним для планети.

Тому з огляду на те, що зіткнення космічного апарата з астероїдом, як це було в межах місії DART, здається не таким ефектним, як вибух космічного каменя за допомогою ядерної зброї, швидше за все, Голлівуд і далі показуватиме саме такий спосіб знищення астероїдів. Що ж до реального життя, то технології планетарного захисту розвиватимуться й далі, і так людство матиме шанс на порятунок. Якщо в цьому буде потреба в найближчі 100-200 років.

Фокус уже писав про те, що одна з американських компаній має намір видобувати корисні копалини на астероїдах. І перші дві місії полетять до космосу вже цього року.