Уничтожение астероида в голливудском стиле: может ли ядерный взрыв спасти Землю

В фильмах-катастрофах спасение Земли от летящего астероида выглядит достаточно просто, но реальность – это не кино.

Related video

Благодаря успеху миссии DART, когда в прошлом году космический аппарат изменил орбиту околоземного астероида, человечество стало на шаг ближе к тому, чтобы иметь защиту от потенциально опасных астероидов. Но в некоторых голливудских фильмах-катастрофах для уничтожения такого астероида используется ядерное оружие. Насколько может быть эффективным этот метод? Об этом пишет издание Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из NASA считают, что в ближайшие сотню лет на Землю точно не должен упасть астероид. Но космос – это непредсказуемая среда, где все может измениться в любую минуту. Поэтому потенциально опасные астероиды могут быть угрозой для нашей планеты. Особенно это касается астероидов огромного размера, которые могут привести к тому, что человечество повторит судьбу динозавров. То есть исчезнет с лица Земли.

[ + – ] Ученые из NASA считают, что в ближайшие сотню лет на Землю точно не должен упасть астероид. Но космос – это непредсказуемая среда, где все может изменится в любую минуту. Поэтому потенциально опасные астероиды могут быть угрозой для нашей планеты Фото: Live Science

Но недавняя миссия DART, в рамках которой в сентябре прошлого года своим ударом космический аппарат изменил орбиту околоземного астероида, оказалась успешной. А значит шансы на выживание людей во время возможного сближения опасного астероида с Землей выросли в разы. О новом исследований последствий миссии DART Фокус уже писал.

Цель этого космического аппарата не состояла в том, чтобы уничтожить астероид, а нужно было, чтобы он просто изменил траекторию полета. Но в некоторых голливудских фильмах летящий к Земле астероид уничтожают с помощью ядерного взрыва, в результате чего он разлетается на куски. Но насколько этот метод эффективен и не будут ли последствия такими же катастрофическими для нас?

Пожалуй, самым известным до сегодняшнего дня фильмом, в котором идет борьба с опасным астероидом является "Армагеддон" 1998 года с Брюсом Уиллисом в главной роли. По сюжету обычные специалисты по бурению на космическом корабле полетели на летящий к нам астероид, чтобы пробурить в нем дыру и оставить там ядерное оружие. Именно ядерный взрыв уничтожил этот астероид.

[ + – ] Пожалуй, самым известным до сегодняшнего дня фильмом, в котором идет борьба с опасным астероидом является "Армагеддон" 1998 года с Брюсом Уиллисом в главной роли Фото: space.com

Но ученые предполагают, что такой сценарий развития событий очень маловероятен, ведь космический корабль скорее всего просто не успеет долететь вовремя к летящему к нам с огромной скоростью астероиду до того, как он упадет на Землю. С другой стороны, заложить ядерное оружие могли бы автономные космические аппараты, которые быстрее бы прибыли на место. Но в результате взрыва астероид разлетится на миллионы обломков рядом с Землей.

Такое, например, произошло в фильме "Столкновение с бездной", тоже 1998 года выпуска, где астронавты пытались остановить падение огромной кометы на Землю. В результате ядерного взрыва внутри кометы она распалась на мелкие кусочки, которые сгорели в атмосфере.

[ + – ] В фильме "Столкновение с бездной", 1998 года, астронавты пытались остановить падение огромной кометы на Землю Фото: Wikipedia

Но некоторые ученые считают, что, если и использовать ядерное оружие, то это нужно делать в космосе, чтобы взрывная волна могла оттолкнуть астероид от планеты и он бы пролетел мимо. Или же можно направить ядерные ракеты в космос, чтобы они взорвали этот астроид недалеко от Земли.

Но эти события могут привести к появлению огромного количества обломков. И даже если многие из них сгорят в атмосфере Земли, то остальные останутся в космосе и уничтожат большинство спутников и других космических аппаратов на околоземной орбите. Под угрозой окажется и Международная космическая станция, а также могут быть уничтожены такие космические телескопы, как Хаббл и даже Уэбб. Хотя последний находится далеко от Земли, все равно обломки к нему могут долететь.

Даже с миссией DART не все так просто. Столкновение с астероидом привело к появлению огромного количества обломков, которые улетели на огромное расстояние в космос. Но ученые все же считают этот метод не таким опасным для планеты.

Поэтому учитывая то, что столкновение космического аппарата с астероидом, как это было в рамках миссии DART выглядит не так эффектно, как взрыв космического камня с помощью ядерного оружия, скорее всего Голливуд и дальше будет показывать именно такой способ уничтожения астероидов. Что же касается реальной жизни, то технологии планетарной защиты будут развиваться и дальше и таким образом у человечества появится шанс на спасение. Если в этом будет необходимость в ближайшие 100-200 лет.

Фокус уже писал о том, что одна из американских компаний намерена добывать полезные ископаемые на астероидах. И первые две миссии полетят в космос уже в этом году.