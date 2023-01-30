Добыча полезных ископаемых на астероидах: первые две миссии полетят в космос уже в этом году

Американская компания AstroForge планирует добывать металлы на астероидах и для этого запустит два космических аппарата уже в 2023 году.

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Компания AstroForge, которая базируется в Калифорнии, США, объявила о том, что в апреле этого года отправит на орбиту первый космический аппарат для проверки технологии переработки вещества астероидов. А уже в октябре 2023 года в космос полетит более крупный космический аппарат, который подлетит к астероиду, сближающегося с Землей, и соберет данные о наличии там металлов платиновой группы. Сюда входят, родий, палладий, рутений, иридий, осмий и платина. Американская компания хочет стать первопроходцем в процессе добычи полезных ископаемых на астероидах, пишет SpaceNews.

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Первый космический аппарат под названием Brokkr-1 должна будет вывести в космос ракета компании SpaceX уже в апреле этого года. Специальное устройство на этом аппарате попытается переработать "астероидоподобный" материал, который будет находится внутри, чтобы отделить металлы от других составляющих. Таким образом будет проведена проверка технологии извлечения металлов из вещества астероидов.

Второй космический аппарат под названием Brokkr-2, который будет больше по размерам, также отправится в космос на ракете от SpaceX, но в октябре. Этот аппарат совершит путешествие к небольшому околоземному астероиду с целью определить является ли этот камень металлическим, то есть содержит металлы. Это также будет проверка технологии на определение ценных астероидов. Но пока что не известно, что это будет за астероид, ведь в компании AstroForge скрывают эту информацию.

[ + – ] Второй космический аппарат под названием Brokkr-2, который будет больше по размерам, также отправится в космос на ракете от SpaceX, но в октябре Фото: space.com

В американской компании лишь заявили, что этот космический камень имеет в диаметре меньше 100 метров, а само путешествие к нему займет примерно 11 месяцев. Если же астероид окажется камнем, который содержит металлы платиновой группы, то в компании AstroForge планируют вернуться к нему, чтобы начать добычу полезных ископаемых.

Компания, в которой работает всего 15 человек, уже успела привлечь инвестиции на реализацию своего амбициозного проекта в размере 13 млн долларов. Сколько точно нужно денег для того, чтобы начать добычу металлов на астероидах, в компании не сообщили, заявив лишь, что речь идет о намного большей сумме, чем уже была привлечена. По словам учредителей компании AstroForge, их детище будет заниматься исключительно добычей полезных ископаемых на астероидах и не будет отвлекаться ни на какие другие космические проекты.

Фокус уже писал о новом исследовании необычного астероида, который имеет сразу два кольца, таких как у Сатурна, и он вращается вокруг Солнца за пределами этого газового гиганта.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что практически любой опасный для Земли астероид будет невозможно уничтожить.