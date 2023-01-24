Космическая подушка. Уничтожить опасный для Земли астероид практически невозможно: почему

Новое исследование показало, что огромный космический камень, размером с 3 футбольных поля, представляет собой "груду щебня" и поэтому неразрушим.

Related video

Изменить траекторию полета опасного для Земли астероида может быть единственным способом избежать планетарной катастрофы. В прошлом году космический аппарат DART уже доказал, что это возможно. Но новое исследование показывает, что астероид Итокава, который считается потенциально опасным для Земли, может вообще не пострадать от столкновения с космическим аппаратом и не изменит свою орбиту, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Университета Кертин, Австралия, представили новое исследование, в котором они проанализировали образцы породы околоземного астероида Итокава. Эти образцы еще в 2010 году доставил на Землю японский космический аппарат "Хаябуса".

Астероид Итокава, размеры которого составляют примерно 330 метров, а это размер трех футбольных полей, в среднем находится на расстоянии в 2 млн км от Земли и считается потенциально опасным астероидом. То есть он может нанести огромный ущерб планете, если упадет на Землю. Он имеет вытянутую орбиту вокруг Солнца и во время движения постоянно пересекает орбиты не только Земли, но и Марса.

[ + – ] Астероид Итокава, размеры которого составляют примерно 330 метров, а это размер трех футбольных полей, в среднем находится на расстоянии в 2 млн км от Земли и считается потенциально опасным астероидом Фото: JAXA

По словам Фреда Журдана из Университета Кертин, астероид Итокава не является цельным плотным космическим камнем, а представляет собой "груду щебня". То есть он состоит из большого количества камней разного размера, которые удерживаются вместе под действием гравитации. Но половина астероида представляет собой внутреннюю пустоту, то есть эти пустые участки как раз и находятся между камнями.

"Главный вывод, который мы сделали – это то, что, если Итокава будет лететь к Земле, то астероид будет очень трудно уничтожить. То есть можно сказать, что он представляет собой космическую подушку, которая имеет сильные амортизационные качества", — говорит Журдан.

[ + – ] Главный вывод, который мы сделали – это то, что, если Итокава будет лететь к Земле, то астероид будет очень трудно уничтожить. То есть можно сказать, что он представляет собой космическую подушку, которая имеет сильные амортизационные качества, — говорит Журдан. Фото: Daily Mail

Также ученые во время исследования подтвердили теорию о том, что Итокава когда-то был частью более крупного астероида, который разрушился в результате столкновения с другим космическим камнем. Ученые пришли к выводу, что некогда огромный цельный космический камень, из которого появился Итокава, был разрушен примерно 4,2 млрд лет назад. То есть уже миллиарды лет Итокава летает в космосе имея, мягко говоря, не очень плотный состав. По словам ученых, даже более цельные астероиды такого же размера, которые появились в результате разрушения более крупного тела, могут существовать всего несколько сотен тысяч лет.

"Это может означать, что Итокава в течение всего этого времени спокойно переживает разные столкновения и это объясняется амортизирующей природой его камней, которые составляют эту груду щебня", — говорит Журдан.

[ + – ] Также ученые во время исследования подтвердили теорию о том, что Итокава когда-то был частью более крупного астероида, который разрушился в результате столкновения с другим космическим камнем Фото: JAXA

По словам ученых, новое открытие может поставить под угрозу потенциальное использование технологий для разрушения или отклонения астероидов, таких как миссия DART.

"Если такие груды щебня могут выжить на протяжении почти всей истории Солнечной системы, то значит их намного больше в космосе, чем считалось. И если какой-либо опасный космический камень будет лететь к Земле, то скорее всего он будет похож по структуре на Итокаву", — говорит Журдан.

По данным NASA, в среднем каждые 5000 лет на Землю падает астероид, размером с футбольное поле, который может причинить значительные разрушения. А примерно каждый миллион лет на Землю прилетает космический камень, который настолько огромен, что может уничтожить всю человеческую цивилизацию.

Как уже писал Фокус, во время недавнего исследования ученые обнаружили новые неожиданные последствия столкновения космического аппарата DART в сентябре прошлого года с астероидом Диморф.

Также Фокус писал о том, что 26 января к Земле прилетит небольшой астероид, но он будет находится на невероятно близком расстоянии, которое составляет 3500 км.