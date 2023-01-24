Космічні подушки. Знищити небезпечний для Землі астероїд практично неможливо: чому

Нове дослідження показало, що величезний космічний камінь розміром із 3 футбольних поля є "грудою щебеню", і тому він не руйнівний.

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Змінити траєкторію польоту небезпечного для Землі астероїда може бути єдиним способом уникнути планетарної катастрофи. Минулого року космічний апарат DART уже довів, що це можливо. Але нове дослідження показує, що астероїд Ітокава, який вважається потенційно небезпечним для Землі, може взагалі не постраждати від зіткнення з космічним апаратом і змінить свою орбіту, пише Daily Mail.

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Учені з Університету Кертін, що в Австралії, представили нове дослідження, у якому проаналізували зразки породи навколоземного астероїда Ітокава. Ці зразки ще 2010 року доставив на Землю японський космічний апарат "Хаябуса".

Астероїд Ітокава, розміри якого становлять приблизно 330 метрів, а це розмір трьох футбольних полів, в середньому розташований на відстані 2 млн км від Землі та вважається потенційно небезпечним астероїдом. Тобто він може завдати величезних збитків планеті, якщо впаде на Землю. Він має витягнуту орбіту навколо Сонця та під час руху постійно перетинає орбіти як Землі, а й Марса.

[ + – ] Астероїд Ітокава, розміри якого становлять приблизно 330 метрів, а це розмір трьох футбольних полів, в середньому розташований на відстані 2 млн км від Землі та вважається потенційно небезпечним астероїдом Фото: JAXA

За словами Фреда Журдана з Університету Кертін, астероїд Ітокава не є цілісним щільним космічним каменем, а "грудою щебеню". Тобто він складається з великої кількості каменів різного розміру, що утримуються разом під дією гравітації. Але половина астероїда є внутрішньою порожнечею, тобто ці порожні ділянки якраз і розташовані між камінням.

"Головний висновок, який ми зробили, — це те, що, якщо Ітокава летітиме до Землі, то астероїд буде дуже важко знищити. Тобто можна сказати, що він є космічною подушкою, яка має сильні амортизаційні якості", — говорить Журдан.

[ + – ] "Головний висновок, який ми зробили, — це те, що, якщо Ітокава летітиме до Землі, то астероїд буде дуже важко знищити. Тобто можна сказати, що він є космічною подушкою, яка має сильні амортизаційні якості", — говорить Журдан. Фото: Daily Mail

Також учені під час дослідження підтвердили теорію про те, що Ітокава колись був частиною більшого астероїда, що зруйнувався внаслідок зіткнення з іншим космічним каменем. Учені дійшли висновку, що колись величезний цілісний космічний камінь, із якого з'явився Ітокава, було зруйновано приблизно 4,2 млрд років тому. Тобто вже мільярди років Ітокава літає в космосі, маючи, м'яко кажучи, не дуже щільний склад. За словами вчених, навіть цілісніші астероїди такого ж розміру, які з'явилися в результаті руйнування більшого тіла, можуть існувати лише кілька сотень тисяч років.

"Це може означати, що Ітокава протягом усього цього часу спокійно переживає різні зіткнення, і це пояснюється амортизаійною природою його каменів, які складають цю купу щебеню", — говорить Журдан.

[ + – ] Також учені під час дослідження підтвердили теорію про те, що Ітокава колись був частиною більшого астероїда, що зруйнувався внаслідок зіткнення з іншим космічним каменем Фото: JAXA

За словами вчених, нове відкриття може загрожувати потенційному використанню технологій для руйнування або відхилення астероїдів, таких як місія DART.

"Якщо такі купи щебеню можуть вижити протягом майже всієї історії Сонячної системи, то значить, що їх набагато більше в космосі, ніж вважалося. І якщо якийсь небезпечний космічний камінь летітиме до Землі, то, швидше за все, він буде схожий за структурою на Ітокаву", — каже Журдан.

За даними NASA, в середньому кожні 5000 років на Землю падає астероїд розміром із футбольне поле, який може завдати значних руйнувань. А приблизно кожен мільйон років на Землю прилітає космічний камінь, який настільки величезний, що може знищити всю людську цивілізацію.

Як уже писав Фокус, під час недавнього дослідження вчені виявили нові несподівані наслідки зіткнення космічного апарату DART у вересні минулого року з астероїдом Діморфом.

Також Фокус писав про те, що 26 січня до Землі прилетить невеликий астероїд, але він буде на неймовірно близькій відстані — 3500 км.