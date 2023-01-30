Видобуток корисних копалин на астероїдах: перші дві місії полетять космос уже цього року

Американська компанія AstroForge планує видобувати метали на астероїдах і для цього запустить два космічні апарати вже у 2023 році.

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Компанія AstroForge, що базується в Каліфорнії, що в США, оголосила про те, що у квітні цього року відправить на орбіту перший космічний апарат для перевірки технології переробки речовини астероїдів. А вже в жовтні 2023 року до космосу полетить більший космічний апарат, який підлетить до астероїда, що зближується із Землею, і збере дані про наявність там металів платинової групи. Сюди входять родій, паладій, рутеній, іридій, осмій і платина. Американська компанія хоче стати першопрохідником у процесі видобутку корисних копалин на астероїдах, пише SpaceNews.

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Перший космічний апарат під назвою Brokkr-1 має вивести в космос ракета компанії SpaceX вже у квітні цього року. Спеціальний пристрій на цьому апараті спробує переробити "астероїдоподібний" матеріал, який буде всередині, щоб відокремити метали від інших складових. Так буде проведена перевірка технології вилучення металів із речовини астероїдів.

Другий космічний апарат під назвою Brokkr-2, який буде більшим за розмірами, також відправиться в космос на ракеті від SpaceX, але в жовтні. Цей апарат здійснить подорож до невеликого навколоземного астероїда з метою визначити, чи є цей камінь металевим, тобто чи містить метали. Це також буде перевірка технології визначення цінних астероїдів. Але поки що не відомо, що це буде за астероїд, адже в компанії AstroForge приховують цю інформацію.

[ + – ] Другий космічний апарат під назвою Brokkr-2, який буде більшим за розмірами, також відправиться в космос на ракеті від SpaceX, але в жовтні Фото: space.com

В американській компанії лише заявили, що цей космічний камінь має в діаметрі менше 100 метрів, а сама подорож до нього триватиме приблизно 11 місяців. Якщо астероїд виявиться каменем, який містить метали платинової групи, то в компанії AstroForge планують повернутися до нього, щоб почати видобуток корисних копалин.

Компанія, де працюють лише 15 осіб, уже встигла залучити інвестиції на реалізацію свого амбітного проєкту в розмірі 13 млн доларів. Скільки точно потрібно грошей для того, щоб почати видобуток металів на астероїдах, у компанії не повідомили, заявивши лише, що йдеться про набагато більшу суму, ніж вже було залучено. За словами засновників компанії AstroForge, їхнє дітище займатиметься виключно видобутком корисних копалин на астероїдах і не відволікатиметься ні на які інші космічні проєкти.

Фокус уже писав про нове дослідження незвичайного астероїда, який має відразу два кільця, таких як у Сатурна, і він обертається навколо Сонця за межами цього газового гіганта.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що практично будь-який небезпечний для Землі астероїд неможливо буде знищити.