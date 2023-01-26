З кільцями, як у Сатурна. Телескоп Вебб отримав нові дані про гостроцікавий об'єкт в Сонячній системі

Цей астероїд, оточений кільцями, знаходиться на відстані приблизно 3,5 млрд км від Землі.

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Гігантська планета Сатурн не є єдиним світом у Сонячній системі, що має кільця. Їх також відкрили у Нептуна, Урана та Юпітера. Але кільця також має і невеликий порівняно з розмірами цих планет астероїд, який знаходиться на відстані приблизно 3,5 млрд км від нас, і він називається (10199) Харікло. Космічний телескоп Вебб провів спостереження за цим об'єктом і підтвердив, що кільця все ж таки оточують цей астероїд, пише Forbes.

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Вперше астероїд Харікло виявили ще в 1997 році і він є крижаним об'єктом, який деякі вчені вважають малою планетою. Це найменше планетарне тіло з відомих науці, яке має кільця.

[ + – ] Вперше астероїд Харікло виявили ще в 1997 році і він є крижаним об'єктом, який деякі вчені вважають малою планетою. Це найменше планетарне тіло з відомих науці, яке має кільця Фото: Forbes

Цей астероїд має діаметр приблизно 235 км і належить до класу астероїдів, які називаються Кентаврами. Ці космічні камені обертаються навколо Сонця між орбітами Юпітера та Нептуна.

Але Харікло вважається найбільшим астероїдом з усієї групи Кентаврів і разом з тим має дуже витягнуту орбіту, та до того ж вона не є стабільною. Тому Харікло подорожує у космосі поза Сатурна і іноді його орбіта перебуває лише на рівні орбіти Урана. У середньому один повний оборот навколо Сонця Харікло робить за 63 земні роки.

Хоча це найбільший астероїд класу Кентаври, з погляду космічного телескопа Вебб це крихітний, далекий і темний об'єкт. І щоб його дослідити необхідне світло інших зірок.

[ + – ] Порівняння розмірів Харікло, Плутона та Місяця Фото: Wikipedia

Вже майже 10 років астрономи знають про те, що Харікло має два кільця з водяного льоду. Одне має ширину в 7 км, а друге — в 3 км. І обидва ці кільця знаходяться навколо астероїда на відстані приблизно 400 км.

Це відкриття вчені зробили за допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії в Чилі. Вчені спостерігали за рухом Харікло на тлі далекої яскравої зірки і саме це зіркове світло дозволило розрізнити навколишні кільця астероїд.

Таке вдалося зробити і космічному телескопу Вебб, який також спостерігав за Харікло на тлі яскравої зірки. І телескоп підтвердив те, що кільця там справді існують. Це єдиний спосіб вивчити Харікло, адже цей астероїд занадто тьмяний і далекий, щоб його можна було побачити безпосередньо.

[ + – ] Хоча це найбільший астероїд класу Кентаври, з погляду космічного телескопа Вебб це крихітний, далекий і темний об'єкт. І щоб його дослідити необхідне світло інших зірок Фото: NASA

Під час спостереження за астероїдом телескоп Вебб зміг побачити тіні, що відкидають кільця на поверхню космічного об'єкта за допомогою свого приладу NIRCam.

Тепер вчені отримали детальніші дані про астероїд, а також про його кільця і мають намір використовувати їх для точнішого визначення розміру цих кілець, товщини і кольору. І можливо, астрономи зможуть виявити нові кільця навколо Харікло.

Як уже писав Фокус, у космічного телескопа Вебб нещодавно стався збій у роботі одного з приладів. Але у NASA заявили, що це не загрожує повноцінній роботі обсерваторії.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що знищити небезпечний для Землі астероїд практично неможливо. І причина криється у складі цього космічного каменю.