З кільцями, як у Сатурна. Телескоп Вебб отримав нові дані про гостроцікавий об'єкт в Сонячній системі
Цей астероїд, оточений кільцями, знаходиться на відстані приблизно 3,5 млрд км від Землі.
Гігантська планета Сатурн не є єдиним світом у Сонячній системі, що має кільця. Їх також відкрили у Нептуна, Урана та Юпітера. Але кільця також має і невеликий порівняно з розмірами цих планет астероїд, який знаходиться на відстані приблизно 3,5 млрд км від нас, і він називається (10199) Харікло. Космічний телескоп Вебб провів спостереження за цим об'єктом і підтвердив, що кільця все ж таки оточують цей астероїд, пише Forbes.
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Вперше астероїд Харікло виявили ще в 1997 році і він є крижаним об'єктом, який деякі вчені вважають малою планетою. Це найменше планетарне тіло з відомих науці, яке має кільця.
Цей астероїд має діаметр приблизно 235 км і належить до класу астероїдів, які називаються Кентаврами. Ці космічні камені обертаються навколо Сонця між орбітами Юпітера та Нептуна.
Але Харікло вважається найбільшим астероїдом з усієї групи Кентаврів і разом з тим має дуже витягнуту орбіту, та до того ж вона не є стабільною. Тому Харікло подорожує у космосі поза Сатурна і іноді його орбіта перебуває лише на рівні орбіти Урана. У середньому один повний оборот навколо Сонця Харікло робить за 63 земні роки.
Хоча це найбільший астероїд класу Кентаври, з погляду космічного телескопа Вебб це крихітний, далекий і темний об'єкт. І щоб його дослідити необхідне світло інших зірок.
Вже майже 10 років астрономи знають про те, що Харікло має два кільця з водяного льоду. Одне має ширину в 7 км, а друге — в 3 км. І обидва ці кільця знаходяться навколо астероїда на відстані приблизно 400 км.
Це відкриття вчені зробили за допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії в Чилі. Вчені спостерігали за рухом Харікло на тлі далекої яскравої зірки і саме це зіркове світло дозволило розрізнити навколишні кільця астероїд.
Таке вдалося зробити і космічному телескопу Вебб, який також спостерігав за Харікло на тлі яскравої зірки. І телескоп підтвердив те, що кільця там справді існують. Це єдиний спосіб вивчити Харікло, адже цей астероїд занадто тьмяний і далекий, щоб його можна було побачити безпосередньо.
Під час спостереження за астероїдом телескоп Вебб зміг побачити тіні, що відкидають кільця на поверхню космічного об'єкта за допомогою свого приладу NIRCam.
Тепер вчені отримали детальніші дані про астероїд, а також про його кільця і мають намір використовувати їх для точнішого визначення розміру цих кілець, товщини і кольору. І можливо, астрономи зможуть виявити нові кільця навколо Харікло.
Як уже писав Фокус, у космічного телескопа Вебб нещодавно стався збій у роботі одного з приладів. Але у NASA заявили, що це не загрожує повноцінній роботі обсерваторії.
Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що знищити небезпечний для Землі астероїд практично неможливо. І причина криється у складі цього космічного каменю.