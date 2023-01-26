У космічного телескопа Вебб стався збій у роботі: чим це загрожує

Виявляється, збій у роботі програмного забезпечення одного з приладів стався ще 15 січня, але про це NASA повідомило лише зараз.

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У NASA повідомили, що ще 15 січня цього року в програмному забезпеченні приладу NIRISS (це пристрій формування зображень у ближньому інфрачервоному діапазоні та безщілинний спектрограф) стався збій у роботі і тепер деякі заплановані раніше спостереження доведеться перенести, пише Gizmodo.

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Політне програмне забезпечення є найважливішою складовою всіх приладів космічного телескопа Вебб, оскільки воно керує цілим набором операцій, включаючи орієнтацію телескопа в космосі, зв'язок, збір даних та контроль за температурою.

У NASA повідомили, що збій у роботі програмного забезпечення приладу NIRISS було зафіксовано ще 15 січня цього року, тому всі заплановані спостереження телескопа за космосом поки що довелося перенести.

У повідомленні NASA сказано, що цей збій у роботі приладу телескопа Вебб не означає, що обсерваторія втратила орієнтацію у космосі чи інші катастрофічні наслідки. Всі інші прилади працюють справно, але поки що повний комплекс наукових спостережень недоступний.

Космічний телескоп Вебб рік тому прибув у задану точку космосу на відстані 1,5 млн км від Землі для проведення масштабних космічних досліджень. Зокрема, для того, щоб заглянути до найранішої історії нашого Всесвіту. Він почав наукові спостереження трохи більше, ніж півроку тому, і за цей час телескоп зробив велику кількість дивовижно чітких та інформативних знімків космосу.

Фокус вже писав про найвражаючіші зображення Всесвіту, які зробив телескоп Вебб у 2022 році.

[ + – ] Космічний телескоп Вебб рік тому прибув у задану точку космосу на відстані 1,5 млн км від Землі для проведення масштабних космічних досліджень. Зокрема, для того, щоб заглянути до найранішої історії нашого Всесвіту Фото: NASA

Але за весь цей час у телескопа Вебб, який коштує 10 млрд доларів, вже не раз виникали різні труднощі. Наприклад, якщо всі його прилади розпочали роботу без проблем, то ще у травні минулого року в один із сегментів величезного головного дзеркала телескопа потрапив мікрометеорит. Цей крихітний космічний камінь трохи пошкодив сегмент, але в NASA заявили, що на працездатність дзеркала це не вплинуло і Вебб робить набагато кращі знімки космосу, ніж очікувалося. Як уже писав Фокус, у NASA показали наслідки удару метеорита у дзеркало телескопа.

Фокус вже писав про те, що в листопаді минулого року вчені вирішили змінити план спостережень за космосом, щоб головному дзеркалк телескопа Вебб не зашкодили удари мікрометеоритів.

Щодо збоїв у роботі приладів, то минулого року така проблема виникла з MIRI, приладом для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання. Через проблеми з програмним забезпеченням кілька місяців цей прилад не міг працювати на повну силу. Фокус вже докладно писав про цю подію.

У грудні минулого року телескоп Вебб мав проблеми з системою управління орієнтацією телескопа, яка визначає, куди він спрямований. Через це телескопу кілька разів доводилося переходити в безпечний режим роботи. Згідно з заявою NASA, жодна з проблем, що виникали в роботі телескопа Вебб, не призвела до повного припинення його роботи.

Наприклад, ще один знаменитий космічний телескоп Хаббл пережив за більш як 30 років своєї роботи багато подібних програмних збоїв. Але треба сказати, що цей телескоп уже кілька разів ремонтували та модернізували у космосі, і це робили астронавти NASA. Просто ця обсерваторія знаходиться набагато ближче до Землі, ніж телескоп Вебб.

Якщо ж у останнього виникають проблеми, їх вирішенням займаються фахівці із Землі, і з допомогою спеціальних команд і змін у програмному забезпеченні відновлюють працездатність приладів телескопа Вебб. У NASA вважають, що найближчим часом нову проблему буде усунуто.

Як уже писав Фокус, телескоп Вебб знайшов елементи життя в найхолоднішій молекулярній хмарі.