У космического телескопа Уэбб произошел сбой в работе: чем это грозит

Оказывается, сбой в работе программного обеспечения одного из приборов произошел еще 15 января, но об этом NASA сообщило только сейчас.

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В NASA сообщили, что еще 15 декабря этого года в программном обеспечении прибора NIRISS (это устройство формирования изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и безщелевой спектрограф) произошел сбой в работе и теперь некоторые запланированные ранее наблюдения придется перенести, пишет Gizmodo.

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Полетное программное обеспечение является важнейшим составляющим всех приборов космического телескопа Уэбб, так как оно управляет целым набором операций, включая ориентацию телескопа в космосе, связь, сбор данных и контроль за температурой.

В NASA сообщили, что сбой в работе программного обеспечения прибора NIRISS был зафиксирован еще 15 января этого года, поэтому все запланированные наблюдения телескопа за космосом пока пришлось перенести.

В сообщении NASA сказано, что этот сбой в работе прибора телескопа Уэбб не означает, что обсерватория потеряла ориентацию в космосе или другие катастрофические последствия. Все другие приборы работают исправно, но пока полный комплекс научных наблюдений недоступен.

Космический телескоп Уэбб год назад прибыл в заданную точку космоса на расстоянии в 1,5 млн км от Земли для проведения масштабных космических исследований. В частности, для того, чтобы заглянуть в самую раннюю историю нашей Вселенной. Он начал научные наблюдения чуть больше, чем полгода назад и за это время телескоп сделал большое количество удивительно четких и информативных снимков космоса.

Фокус уже писал о самых впечатляющих изображениях Вселенной, которые сделал телескоп Уэбб в 2022 году.

[ + – ] Космический телескоп Уэбб год назад прибыл в заданную точку космоса на расстоянии в 1,5 млн км от Земли для проведения масштабных космических исследований. В частности, для того, чтобы заглянуть в самую раннюю историю нашей Вселенной Фото: NASA

Но за все это время у телескопа Уэбб, который стоит 10 млрд долларов, уже не раз возникали разные трудности. Например, если все его приборы начали работу без проблем, то еще в мае прошлого года в один из сегментов огромного главного зеркала телескопа попал микрометеорит. Этот крошечный космический камень немного повредил этот сегмент, но в NASA заявили, что на работоспособность зеркала это не повлияло и Уэбб делает намного лучшие снимки космоса, чем ожидалось. Как уже писал Фокус, в NASA показали последствия удара метеорита в зеркало телескопа.

Фокус уже писал о том, что в ноябре прошлого года ученые решили изменить план наблюдений за космосом, чтобы главное зеркало телескопа Уэбб не повредили удары микрометеоритов.

Что касается сбоев в работе приборов, то в прошлом году такая проблема возникла с MIRI, прибором для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения. Из-за проблем с программным обеспечением несколько месяцев этот прибор не мог работать в полную силу. Фокус уже подробно писал об этом событии.

В декабре прошлого года у телескопа Уэбб были проблемы с системой управления ориентацией телескопа, которая определяет, куда он направлен. Из-за этого телескопу несколько раз приходилось переходить в безопасный режим работы. Согласно заявлению NASA, ни одна из проблем, которые возникали в работе телескопа Уэбб не привела к полному прекращению его работы.

Например, еще один знаменитый космический телескоп — Хаббл, пережил за более чем 30 лет своей работы много подобных программных сбоев. Но нужно сказать, что этот телескоп уже несколько раз ремонтировали и модернизировали в космосе и это делали астронавты NASA. Просто эта обсерватория находится намного ближе к Земле, чем телескоп Уэбб.

Если же у последнего возникаю проблемы, то их решением занимаются специалисты с Земли, и с помощью специальных команд и изменений в программном обеспечении восстанавливают работоспособность приборов телескопа Уэбб. В NASA считают, что в ближайшее время и новая проблема будет устранена.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб нашел элементы жизни в самом холодном молекулярном облаке.