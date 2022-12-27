Вселенная на ладони. Топ-7 самых зрелищных снимков телескопа Уэбба за первый год работы (фото)

Телескоп Уэбб сделал несколько действительно удивительных изображений космических объектов за полгода полноценной научной деятельности.

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Космический телескоп Уэбб, который считается настоящим технологическим чудом и самой мощной космической обсерваторией на сегодняшний день был запущен в космос в конце декабря прошлого года. Технически он находится в космосе уже год, но добрался он к своему месту назначения через несколько месяцев, а показал первые научные изображения только в июле этого года. Все это время NASA публикует все новые и новые изображения космоса, которые продолжают удивлять, как ученых, так и любителей астрономии. Учитывая стоимость телескопа Уэбб, которая составила 10 млрд долларов, он оправдал все возлагаемые на него надежды. Издание Salon собрало 7 самых зрелищных снимков телескопа за первый год его работы в космосе.

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1. SMACS 0723

[ + – ] Изображение скопления галактик, которое называется SMACS 0723, было самым первым полноценным научным снимком телескопа Уэбб, который обнародовало NASA 11 июля 2022 года Фото: NASA

Изображение скопления галактик, которое называется SMACS 0723, было самым первым полноценным научным снимком телескопа Уэбб, который обнародовало NASA 11 июля 2022 года. Это было наиболее четкое и полное инфракрасное изображение космоса, которое когда-либо было получено космическим телескопом. Здесь изображены галактики, которые появились 13 млрд лет назад, то есть вскоре после Большого взрыва, а также более близкие к нам галактики, которые находятся на расстоянии в 4 млрд световых лет. По словам главы NASA Билла Нельсона, на этом изображении показан участок космоса ,который можно сравнить по размерам с песчинкой, на которую вы смотрите с расстояния вытянутой руки.

2. Туманность Киля

[ + – ] Еще одним удивительным изображением телескопа Уэбб можно считать снимок части туманности NGC 3324, которая входит в состав более крупной туманности Киля Фото: NASA

Еще одним удивительным изображением телескопа Уэбб можно считать снимок части туманности NGC 3324, которая входит в состав более крупной туманности Киля. В этом регионе космоса происходит бурное образование новых звезд и благодаря новому снимку астрономы смогли обнаружить ранее неизвестные звезды. Туманность Киля является частью нашей галактики, а потому находится относительно недалеко от Земли.

Часть туманности NGC 3324 на этом изображении ученые назвали "Космические горы", так как это скопление газа и пыли напоминает по форме земные вершины. Самые "высокие" горы простираются в космос на расстояние в 7 световых лет. Ученые из NASA считают, что изображение Уэбба даст возможность подробно изучить процесс появления новых звезд в данном регионе космоса.

3. Квинтет Стефана

[ + – ] Квинтет Стефана, который находится в созвездии Пегаса, представляет собой группу из компактно расположенных пяти галактик Фото: NASA

Квинтет Стефана, который находится в созвездии Пегаса, представляет собой группу из компактно расположенных пяти галактик. Именно благодаря телескопу Уэбба ученые смогли увидеть впервые эти галактики настолько детально. Изображение показывает, что две галактики в настоящее время сливаются друг с другом, что дает ученым представление о том, как галактические взаимодействия могут привести к появлению новых звезд.

"На изображении также показаны оттоки, вызванные черной дырой в квинтете Стефана, с невиданным ранее уровнем детализации", — сообщила команда связи НАСА об изображении.

4. Туманность Тарантул

[ + – ] Туманность Тарантул, которую еще называют 30 Золотой Рыбы, расположена в галактике Большое Магелланово облако, которая является спутником Млечного Пути Фото: NASA

Туманность Тарантул, которую еще называют 30 Золотой Рыбы, расположена в галактике Большое Магелланово облако, которая является спутником Млечного Пути.

Туманность Тарантул считается самым большим регионом образования новых звезд в ближайших к нам галактиках. Она находится на расстоянии в 161 тысячу световых лет от нас и также известна тем, что содержит черную дыру VFTS 243, первую обнаруженную за пределами нашей галактики. Самые горячие и самые массивные звезды, известные человечеству, также можно найти в туманности Тарантул.

5. Южная кольцевая туманность

[ + – ] Южная кольцевая туманность, которая также известна под названием NGC 3132, является планетарной туманностью Фото: NASA

Южная кольцевая туманность, которая также известна под названием NGC 3132, является планетарной туманностью. Такие туманности появляются тогда, когда умирающая звезда выбрасывает большое количество вещества в космос в течении тысяч лет.

Ученых после публикации изображения заинтриговала полоса света, которую можно увидеть в левой верхней части изображения. Ученые выяснили, что это галактика, если смотреть на нее сбоку. Благодаря более позднему исследованию ученые также узнали, что было по крайней мере две, а возможно, и три звезды, которые сформировали эту туманность.

6. Еще одно изображение Южной кольцевой туманности

[ + – ] Телескоп Уэбб сделал еще одну фотографию вышеупомянутой туманности в среднем инфракрасном диапазоне с помощью прибора MIRI Фото: NASA

Телескоп Уэбб сделал еще одну фотографию вышеупомянутой туманности в среднем инфракрасном диапазоне с помощью прибора MIRI. Именно благодаря этому снимку ученые узнали, что наличие по крайней мере двух или трех невидимых звезд, помогли создать туманность такой, какой мы ее знаем сегодня.

7. Новый взгляд на Юпитер

[ + – ] Телескоп Уэбб сделал изображения Юпитера в инфракрасном диапазоне, а потому планета выглядит совсем по-другому Фото: NASA

Юпитер является самой большой планетой в Солнечной системе и пятой по счету от Солнца. В основном снимки Юпитера показывают планету, как гигантский шар с красными, оранжевыми, белыми и желтыми закрученными полосами.

Но телескоп Уэбб сделал изображения Юпитера в инфракрасном диапазоне, а потому планета выглядит совсем по-другому. Поскольку люди не могут видеть свет в инфракрасном диапазоне, ученые обработали это изображение и добавили нужные оттенки планете, чтобы показать новый беспрецедентный и подробный вид Юпитера.

Здесь можно увидеть и полярные сияния на полюсах Юпитера и атмосферные циклоны, которые являются важной составляющей верхних слоев атмосферы планеты.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Уэбб сделал снимок далекой спиральной галактики под названием NGC 7469, которая в созвездии Пегаса. На этом снимке видна яркая шестиконечная звезда, которая по своему виду совпадает с символом Рождества.