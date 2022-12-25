Символ Рождества в космосе. Телескоп Уэбб увидел нечто необычное в далекой галактике (фото)

Отличительной особенностью нового изображения является яркая шестиконечная звезда, которая идеально совпадает с центром галактики.

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Космический телескоп Уэбб прислал на Землю изображение спиральной галактики NGC 7469, которая находится на расстоянии в 220 млн световых лет от нас в созвездии Пегаса. На этом изображении видна яркая шестиконечная звезда, которую можно назвать идеальным символом Рождества, пишет ScienceAlert.

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Галактика NGC 7469, которая показана на новом изображении телескопа Уэбба имеет в диаметре примерно 90 тысяч световых лет, то есть она немного меньше нашего Млечного Пути. Также на фото можно увидеть галактику спутника NGC 7469 под названием IC 5283, которая частично видна в нижней левой части изображения.

Телескоп Уэбб сделал изображении спиральной галактики NGC 7469 в рамках исследования ученых, которые пытаются понять природу появления новых звезд в данном регионе космоса, рост сверхмассивных черных дыр и то, как галактики гравитационно взаимодействуют и сливаются вместе.

Благодаря тому, что галактика NGC 7469 обращена к нам "лицом" можно увидеть подробности ее структуры, в частности удивительные спиральные рукава и очень яркий центр. В центре этой галактики находится активное ядро со сверхмассивной черной дырой, которая окружена попадающем в нее веществом. Именно эти газ и пыль во время нагревания излучают очень много яркого света, который и виден на фото.

[ + – ] Галактика NGC 7469, которая показана на новом изображении телескопа Уэбба имеет в диаметре примерно 90 тысяч световых лет, то есть она немного меньше нашего Млечного Пути. Также на фото можно увидеть галактику спутника NGC 7469 под названием IC 5283, которая частично видна в нижней левой части изображения Фото: NASA

Что касается большой шестиконечной звезды, которая является чуть ли не главным элементом нового изображения телескопа Уэбба, то это не настоящий космический объект, а артефакт изображения, известный как дифракционный всплеск, вызванный светом из центра галактики. На самом деле это узор, который возникает, когда свет огибает главное зеркало космического телескопа.

По словам ученых, на расстоянии в примерно 1500 световых лет от центра галактики находится яркое кольцо, в котором происходит бурное звездообразование. Поскольку галактика NGC 7469 так хорошо видна, то ученые могут лучше понять связь между этим кольцом звездообразования и активным галактическим ядром.

Ученые считают, что такие наблюдения Уэбба позволят лучше понять, как происходит процесс появления новых звезд и как он связан с центром галактики в таких объектах, как NGC 7469. Астрономы выяснили, что из центра галактики постоянно вырывается сильно ионизированный рассеянный атомарный газ и летит он со скоростью в примерно 6,5 млн км в час. Но эти выбросы оказывается не влияют на кольцо образования новых звезд.

[ + – ] Обе галактики, и NGC 7469 и IC 5283 находятся в постоянном гравитационном взаимодействии и происходит их слияние. Пара галактик имеет общее название — Arp 298 и более крупная галактика вытягивает газ из маленького соседа и таким образом это вещество помогает создавать новые звезды Фото: NASA

Обе галактики, и NGC 7469 и IC 5283 находятся в постоянном гравитационном взаимодействии и происходит их слияние. Пара галактик имеет общее название — Arp 298 и более крупная галактика вытягивает газ из маленького соседа и таким образом это вещество помогает создавать новые звезды.

Фокус уже писал о том, что ученые официально подтвердили тот факт, что космический телескоп Уэбб все же обнаружил самую далекую галактику во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что в галактике спутнике Млечного Пути ученые пытаются обнаружить сверхмассивную черную дыру, которая там должна находится. Эта дыра может изменить представление астрономов о том, как происходит эволюция галактик.