Різдвяний символ в космосі. Телескоп Вебб побачив щось незвичайне у далекій галактиці (фото)
Відмінною особливістю нового зображення є яскрава шестикутна зірка, яка ідеально збігається із центром галактики.
Космічний телескоп Вебб надіслав на Землю зображення спіральної галактики NGC 7469, яка знаходиться на відстані 220 млн світлових років від нас у сузір'ї Пегаса. На цьому зображенні видно яскраву шестикутну зірку, яку можна назвати ідеальним символом Різдва, пише ScienceAlert.
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Галактика NGC 7469, яка показана на новому зображенні телескопа Вебба має в діаметрі приблизно 90 тисяч світлових років, тобто вона трохи менше нашого Чумацького Шляху. Також на фото можна побачити галактику супутника NGC 7469 під назвою IC 5283, яку частково видно у нижній лівій частині зображення.
Телескоп Вебб зробив зображенні спіральної галактики NGC 7469 у рамках дослідження вчених, які намагаються зрозуміти природу появи нових зірок у даному регіоні космосу, зростання надмасивних чорних дірок та те, як галактики гравітаційно взаємодіють і зливаються разом.
Завдяки тому, що галактика NGC 7469 звернена до нас "обличчям" можна побачити подробиці її структури, зокрема дивовижні спіральні рукави та дуже яскравий центр. У центрі цієї галактики знаходиться активне ядро з надмасивною чорною діркою, яка оточена речовиною, що потрапляє в неї. Саме ці газ та пил під час нагрівання випромінюють дуже багато яскравого світла, яке й видно на фото.
Що стосується великої шестикутної зірки, яка є чи не головним елементом нового зображення телескопа Вебба, це не справжній космічний об'єкт, а артефакт зображення, відомий як дифракційний сплеск, викликаний світлом з центру галактики. Насправді це візерунок, який виникає, коли світло оминає головне дзеркало космічного телескопа.
За словами вчених, на відстані приблизно 1500 світлових років від центру галактики знаходиться яскраве кільце, в якому відбувається бурхливе зіркоутворення. Оскільки галактику NGC 7469 добре видно, то вчені можуть краще зрозуміти зв'язок між цим кільцем зіркоутворення і активним галактичним ядром.
Вчені вважають, що такі спостереження Вебба дозволять краще зрозуміти, як відбувається процес появи нових зірок і як він пов'язаний з центром галактики в таких об'єктах, як NGC 7469. швидкістю приблизно 6,5 млн км на годину. Але ці викиди не впливають на кільце утворення нових зірок.
Обидві галактики, і NGC 7469 та IC 5283 перебувають у постійній гравітаційній взаємодії та відбувається їх злиття. Пара галактик має загальну назву — Arp 298 і більша галактика витягує газ з маленького сусіда й таким чином ця речовина допомагає створювати нові зірки.
Фокус вже писав про те, що вчені офіційно підтвердили той факт, що космічний телескоп Вебб все ж таки виявив найдальшу галактику у Всесвіті.
Також Фокус писав про те, що в галактиці супутника Чумацького Шляху вчені намагаються виявити надмасивну чорну дірку, яка там має бути. Ця дірка може змінити уявлення астрономів у тому, як відбувається еволюція галактик.