У 3 млн разів важча за Сонце: найближча до Землі чорна діра може змінити уявлення про космос

Друга за величиною надмасивна чорна діра, яка розташована на околицях Землі, викликає багато запитань у астрономів.

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Учені впевнені в тому, що в карликовій галактиці Лев I, яка є супутником Чумацького Шляху, є така ж величезна надмасивна чорна діра, як і в центрі нашої галактики. Її маса більша за масу Сонця в 3 млн разів, але поки що її ще не виявили. Вчені вважають, що це можна зробити, і це відкриття може змінити уявлення про еволюцію галактик, пише SciTechDaily.

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Чорна діра Лев I*

Карликова галактика Лев I розташована на відстані приблизно 820 тисяч світлових років від Землі, і ще наприкінці 2021 року американські астрономи заявили про те, що в центрі цієї галактики розташована така ж величезна чорна діра, як і Стрілець A* в центрі Чумацького Шляху.

Цю потенційну надмасивну чорну діру, яка отримала назву Лев I*, ще не вдалося виявити, але рух зірок у центрі галактики вказує на те, що такий "космічний монстр" там існує. Попередні оцінки вказують на те, що її вага становить 3 млн мас Сонця.

Учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, Фабіо Пакуччі й Аві Леб запропонували новий спосіб підтвердження факту існування цієї чорної діри. За словами вчених, чорну діру можна виявити завдяки речовині, що потрапляє до неї з навколишнього середовища, наприклад, під час поглинання зірок. Але якщо такого поглинання не відбувається, то чорну діру виявити практично неможливо. У галактиці Лев I майже не залишилося міжзоряного газу, який могла б поглинати ця надмасивна чорна діра, а це означає, що її виявлення неможливе. Але нове дослідження свідчить про протилежне.

[ + – ] Галактика-компаньйон Чумацького Шляху Лев I має вигляд тьмяної плями праворуч від яскравої зірки Регул Фото: Mouthwash

Як підтвердити існування чорної діри Лев І*?

За словами Пакуччі, навколо чорної діри Лев I* є достатньо дуже старих зірок, які називаються червоними гігантами. Наприкінці свого життя вони поступово скидають у космос свою речовину, і саме вона може бути поглинена чорною дірою, завдяки чому виходитиме випромінювання від нагрітого матеріалу, що оточує діру. Саме це випромінювання дасть змогу побачити безпосередньо чорну діру в цій карликовій галактиці.

Чому це відкриття може змінити уявлення про космос?

За словами Леба, якщо вдасться підтвердити факт існування чорної діри Лев I*, це буде справжнім науковим проривом і ось чому:

По-перше, це буде друга підтверджена надмасивна чорна діра після діри Стрілець A* на околицях Сонячної системи;

По-друге, сам факт того, що чорна діра з майже такою ж масою, як і в центрі Чумацького Шляху, утворилася в центрі галактики, яка в 1000 разів менша за масою, ніж наша галактика, вже є чимось неймовірним.

"Таке відкриття змусить змінити наше уявлення про еволюцію галактик і їхні центральні надмасивні чорні діри. Як такий монстр міг з'явитися в такого карликового "батька"?", — говорить Леб.

[ + – ] "Таке відкриття змусить змінити наше уявлення про еволюцію галактик і їхні центральні надмасивні чорні діри. Як такий монстр міг з'явитися в такого карликового "батька"?", — говорить Леб. Фото: wikipedia

Згідно з сучасними уявленнями, у центрі більшої частини величезних галактик розташовані надмасивні чорні діри, а їхня маса становить приблизно 1/10 відсотка від загальної маси зірок у галактиці.

"Я думаю, що там розташована набагато менша чорна діра, хоча вона і в кілька мільйонів разів перевищує масу Сонця та за вагою схожа на чорну діру Стрілець A*. Я вважаю, що ми зможемо виявити випромінювання, яке виходить із її акреційного диска, де обертається речовина, яку викинули червоні гіганти", — каже Леб.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли створити штучну чорну діру, яка довела існування випромінювання, передбаченого Стівеном Гокінгом.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найближчу до нас чорну діру, вага якої всього в 12 разів перевищує масу Сонця.

Існує багато різних теорій, які пояснюють, що станеться з тілом людини після потрапляння в чорну діру. Про деякі з них і про те, що насправді може статися з людиною в чорній дірі, Фокус уже писав.