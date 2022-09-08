Що станеться з людиною, якщо вона потрапить у чорну діру: думка вчених

Чорні діри дуже важко виявити, і вони досі залишаються загадковими об'єктами, але вчені знають, що станеться з людиною, якщо туди потрапити.

Чорні діри — це дуже щільні об'єкти, які мають дуже сильну гравітацію, тому навіть світло не може покинути їхні межі. Довгий час чорні діри залишалися справжньою загадкою для вчених, і лише останніми роками вони починають розуміти, що чим є діри та які закони фізики там діють. Але що може статися з людиною, якщо вона потрапить усередину чорної діри? На це питання для видання Newsweek відповідає астрофізикиня Беккі Сметерст.

За словами Сметерст, чорні діри не є ні чорними, ні дірами. Ці об'єкти більше схожі на щільне скупчення матерії, і вони є воротами, які кудись ведуть.

"Не можна сказати, що ці об'єкти чорні, адже вони є одними з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Але випромінювання виходить не від самої діри, а від області, яка її оточує. Речовина, яку притягує чорна діра, набирає величезну швидкість під час руху навколо цього об'єкта в так званому акреційному диску. І саме ця речовина нагрівається та починає світитися в оптичному діапазоні, рентгенівському й ультрафіолетовому. Також від цієї речовини виходить радіовипромінювання", — каже Сметерст.

Чорні діри мають горизонт подій, який є точкою неповернення для всієї матерії. Як тільки речовина подолає цю точку, вона вже нікуди не вийде. За обрієм подій перебуває сингулярність, незбагненна єдина точка, де розташована величезна маса чорної діри.

"Якщо людина якось потрапить у чорну діру, то з тілом відбудеться процес спагетіфікації. Це означає, що тіло розтягуватиметься, як спагеті, у міру того, як людина переміщатиметься дедалі ближче до чорної діри. Це досить болюча картина", — каже Сметерст.

[ + – ] Чорні діри мають горизонт подій, який є точкою неповернення для всієї матерії. Як тільки речовина подолає цю точку, вона вже нікуди не вийде. За обрієм подій перебуває сингулярність, незбагненна єдина точка, де розташована величезна маса чорної діри. Фото: ScienceAlert

За словами вченої, те, що відчуватиме і спостерігатиме людина, яка пройшла горизонт подій, сильно відрізнятиметься від того, що побачить сторонній спостерігач, який знаходиться на безпечній відстані від чорної діри.

"Наближаючись до горизонту подій, ви б побачили, як чорна діра стає все більше і більше. Чорні діри викривляють світло дивним чином, через що вони здаються більше, ніж є насправді", — каже Сметерст.

За словами астрофізика, точно сказати, що побачить людина за обрієм подій поки що неможливо. Може це буде неймовірно яскраве світло або повна темрява, а може бути це буде зовсім інша форма матерії.

"Мені здається, що людина назавжди застигне у просторі та часі", — каже Сметерст.

Але проміжок часу між тим, як людина перетне обрій подій і початком спагетифікації може бути не таким і коротким, як здається. Залежно від розміру чорної діри відстань між горизонтом подій та сингулярністю може бути величезною.

[ + – ] Але проміжок часу між тим, як людина перетне обрій подій і початком спагетифікації може бути не таким і коротким, як здається. Залежно від розміру чорної діри відстань між горизонтом подій та сингулярністю може бути величезною Фото: The Jerusalem Post

"Наприклад, найбільша чорна діра, TON 618, яка у 66 млрд разів більша за масою від Сонця, має приблизний діаметр, який перевищує у 40 разів відстань від Сонця до Нептуна, тобто приблизно 180 млрд км", — каже Сметерст.

За словами вченої, можливо, всередині чорної діри людина зможе прожити все своє життя.

"Цікаво було б дізнатися, як зміниться уявлення людини про час усередині чорної діри. Як тільки ви пройдете обрій подій, будь-який напрямок у просторі також стане майбутнім. Минулого ні, тому що ви ніколи не зможете вибратися", — каже Сметерст.

Як уже писав Фокус, нещодавно вченим вдалося виявити цікаву особливість у однієї з найвідоміших чорних дірок.

Також Фокус писав про те, що вчені хочуть найближчими роками побачити зіткнення двох величезних чорних дірок.