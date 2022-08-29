Найочікуваніша подія в астрономії: скоро зіткнуться дві величезні чорні діри

Дві надмасивні чорні діри на відстані 1 млрд світлових років від нас приречені на зіткнення в найближчі 3 роки.

Група вчених із Університету науки й технологій Китаю заявила про те, що їхні спостереження показують, що в центрі галактики SDSS J1430+2303, яка розташована на відстані 1 млрд світлових років від нас, відбувається щось дивне. Вчені припускають, що скоро ми станемо свідками зіткнення двох величезних чорних дір, повідомляє ScienceAlert.

Дані китайських учених показують, що в ядрі галактики SDSS J1430+2303 відбуваються дивні події. Принаймні тип рентгенівського випромінювання, яке постійно змінюється, вказує на те, що тут перебувають дві надмасивні чорні діри, і протягом найближчих трьох років вони зіллються в одного гігантського чорного монстра.

Попередні дані спостережень вказують на те, що там справді відбувається зближення чорних дір, але вчені впевнені в цьому лише на 99%. І цей 1% може свідчити про якесь інше незвичайне явище. У будь-якому разі астрономи мають намір стежити за розвитком подій у цій дуже далекій галактиці.

Якщо там відбудеться зіткнення двох надмасивних чорних дір, то вчені зможуть зафіксувати випромінювання від цієї події. Наразі, враховуючи, що ці космічні об'єкти можуть об'єднатися в одну чорну діру в найближчому майбутньому, це означає, що це одна з найочікуваніших подій в астрономії.

[ + – ] Наразі, враховуючи, що ці космічні об'єкти можуть об'єднатися в одну чорну діру в найближчому майбутньому, це означає, що це одна з найочікуваніших подій в астрономії Фото: Seneca-Guns

За попередніми оцінками, маса цих чорних дір практично однакова та становить приблизно 200 млн мас нашого Сонця в кожної з них. За словами вчених, якщо зіткнення відбудеться, то це буде однією з дуже важливих подій у сучасній астрономії, за якою можна буде спостерігати.

Уперше астрономи виявили зіткнення чорних дір лише 7 років тому, і з того часу вдалося виявити багато таких подій. Про зіткнення чорних дір стає відомо завдяки тому, що вони внаслідок такого злиття випускають у космос гравітаційні хвилі. І ці хвилі вловлюють два спеціальні детектори на Землі — LIGO та Virgo.

Але потрібно сказати про те, що ці детектори можуть вловлювати гравітаційні хвилі від зіткнень чорних дір, які мають масу деяких зірок або ж узагалі мають таку ж масу.

Тому якщо чорні діри мають масу в діапазоні від мільйона до мільярда мас Сонця, то подібне зіткнення можна зафіксувати за допомогою рентгенівського випромінювання на наземних або космічних телескопах.

Учені досі сперечаються про те, як з'являються чорні діри неймовірно величезних розмірів, і подібне зіткнення в галактиці SDSS J1430+2303 може багато прояснити в цьому питанні. Адже багато вчених схиляються до того, що гігантські чорні діри все ж таки з'являються в результаті зіткнення не менш величезних чорних монстрів.

Як уже писав Фокус, учені знайшли яскраву особливість у найвідомішої чорної діри. Вона розташована в центрі галактики М87.

Також Фокус писав про те, що вчені розв'язали давню загадку та з'ясували, як у Всесвіті з'явилися чорні діри.