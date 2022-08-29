Самое ожидаемое событие в астрономии: скоро столкнутся две огромные черные дыры

Две сверхмассивные черные дыры на расстоянии в 1 млрд световых лет от нас обречены на столкновение в ближайшие 3 года.

Группа ученых из Университета науки и технологий Китая заявила о том, что их наблюдения показывают, что в центре галактики SDSS J1430+2303, которая находится на расстоянии в 1 млрд световых лет от нас происходит что-то странное. Ученые предполагают, что скоро мы станем свидетелями столкновения двух огромных черных дыр, сообщает ScienceAlert.

Данные китайских ученых показывают, что в ядре галактики SDSS J1430+2303 происходят странные события. По крайней мере тип рентгеновского излучения, которое постоянно меняется, указывает на то, что здесь находятся две сверхмассивные черные дыры и в течение ближайших трех лет они сольются в одного черного гигантского монстра.

Предварительные данные наблюдений указывают на то, что там действительно происходит сближение черных дыр, но ученые уверены в этом только на 99%. И этот 1% может свидетельствовать о каком-то другом необычном явлении. В любом случаем астрономы намерены следить за развитием событий в этой очень далекой галактике.

Если же там произойдет столкновение двух сверхмассивных черных дыр, то ученые смогут зафиксировать излучение от этого события. На данный момент, учитывая, что эти космические объекты могут объединиться в одну черную дыру в ближайшем будущем, то это означает, что это одно из самых ожидаемых событий в астрономии.

[ + – ] На данный момент, учитывая, что эти космические объекты могут объединится в одну черную дыру в ближайшем будущем, то это означает, что это одно из самых ожидаемых событий в астрономии Фото: Live Science

По предварительным оценкам, масса этих черных дыр практически одинаковая и составляет примерно 200 млн масс нашего Солнца у каждой из них. По словам ученых, если столкновение произойдет, то это будет одним из очень важных событий в современной астрономии, за которым можно будет наблюдать.

Впервые астрономы обнаружили столкновение черных дыр только 7 лет назад и с тех пор удалось обнаружить много таких событий. О столкновениях черных дыры становится известно благодаря тому, что они в результате такого слияния выпускаю в космос гравитационные волны. И эти волны улавливают два специальных детектора на Земле – LIGO и Virgo.

Но нужно сказать о том, что эти детекторы могут улавливать гравитационные волны от столкновений черных дыр, которые имеют массу ненамного превышающую массу некоторых звезд или же они вообще имеют такую же массу.

Поэтому, если черные дыры имеют массу в диапазон от миллиона до миллиарда масс Солнца, то подобное столкновение можно зафиксировать с помощью рентгеновского излучения на наземных или космических телескопах.

Ученые до сих пор спорят о том, как появляются черные дыры невероятно огромных размеров и подобное столкновение в галактике SDSS J1430+2303 может многое прояснить в этом вопросе. Ведь многие ученые склоняются к тому, что гигантские черные дыры все же появляются в результате столкновения не менее огромных черных монстров.

Как уже писал Фокус, ученые нашли яркую особенность у самой известной черной дыры. Она находится в центре галактики М87.

Также Фокус писал о том, что ученые разрешили давнюю загадку и выяснили, как во Вселенной появились черные дыры.