Властелин колец из космоса. Ученые нашли яркую особенность у самой известной черной дыры

Новый снимок черной дыры в центре гигантской галактики М87 позволил ученым обнаружить яркое фотонное кольцо.

Международная группа ученых обновила первое в истории изображение черной дыры. В результате они смогли обнаружить фотоны (частицы света), которые из-за сильной гравитации черной дыры делают несколько оборотов вокруг горизонта событий объекта, прежде чем вырваться из ее "объятий". Таким образом они формируют фотонное кольцо, сообщает Space.

Первое в истории изображение черной дыры ученые сделали в 2019 году с помощью проекта Event Horizon Telescope, который объединяет десятки телескопов по всему миру. Это была фотография сверхмассивной черной дыры, которая весит примерно как 6,5 млрд Солнц. Эта черная дыра находится в центре гигантской эллиптической галактики Мессье 87 или M87, которая находится на расстоянии в 55 млн световых лет от нас.

[ + – ] Первое в истории изображение черной дыры ученые сделали в 2019 году с помощью проекта Event Horizon Telescope, который объединяет десятки телескопов по всему миру. Это была фотография сверхмассивной черной дыры, которая весит примерно, как 6,5 млрд Солнц Фото: ESO

Полученная фотография подтвердила теоретические предсказания того, как должны выглядеть сверхмассивные черные дыры. На ней было видно яркое кольцо из вещества, которое окружает границу черной дыры, горизонт событий, преодолев которую обратно уже не может выйти никакое вещество, в том числе и свет.

Все эти годы ученые пытались обнаружить еще одну скрытую особенность этой черной дыры – тонкое кольцо из фотонов, которые пытаются преодолеть гравитационное влияние черной дыры, которое называется фотонным кольцом. В результате обработки и обновления исходного изображения сверхмассивной черной дыры ученым удалось это сделать.

[ + – ] Все эти годы ученые пытались обнаружить еще одну скрытую особенность этой черной дыры – тонкое кольцо из фотонов, которые пытаются преодолеть гравитационное влияние черной дыры, которое называется фотонным кольцом. В результате обработки и обновления исходного изображения сверхмассивной черной дыры ученым удалось это сделать Фото: space.com

Также ученые в ходе нового исследования смогли обнаружить четкий след релятивисткой струи, которую выпускает эта черная дыра. Считается, что эта струя появляется в результате взаимодействия черной дыры и окружающего ее аккреционного диска. Этот диск из вещества, которое притягивает к себе черная дыра, чтобы потом его поглотить.

По словам Эйвери Бродерика из Университета Ватерлоо, Канада, черная дыра в центре галактики М87 часто выпускает такие релятивистские струи, так как поглощает вещество в огромном количестве. По сравнению с ней, черная дыра Стрелец А* в центре нашей галактики просто "мелкий воришка вещества". "Наша" черная дыра поглощает так мало вещества, что это потребление можно сравнить с принятием в пищу человеком одного рисового зерна за 1 млн лет.

Кстати, благодаря проекту Event Horizon Telescope ученые смогли впервые получить изображение черной дыры Стрелец А*, как уже писал Фокус. На сегодня эти два изображения черных дыр являются пока единственными снимками этих объектов.

[ + – ] Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: ESO

Фокус уже писал о том, что с помощью черных дыр ученые хотят измерить точную скорость расширения Вселенной.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, каким образом появились самые первые черные дыры во Вселенной.