В 3 млн раз тяжелее Солнца: ближайшая к Земле черная дыра может изменить представление о космосе

Вторая по величине сверхмассивная черная дыра, которая находится в окрестностях Земли, вызывает много вопросов у астрономов.

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Ученые уверены в том, что в карликовой галактике Лев I, которая является спутником Млечного Пути, находится такая же огромная сверхмассивная черная дыра, как и в центре нашей галактики. Ее масса больше массы Солнца в 3 млн раз, но пока напрямую ее еще не обнаружили. Ученые считают, что это возможно сделать и данное отрытые может изменить представление об эволюции галактик, пишет SciTechDaily.

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Черная дыра Лев I*

Карликовая галактика Лев I находится на расстоянии в примерно 820 тысяч световых лет от Земли и еще в конце 2021 года американские астрономы заявили о том, что в центре этой галактики находится такая же огромная черная дыра, как и Стрелец A* в центре Млечного Пути.

Эту потенциальную сверхмассивную черную дыру, которая получила название Лев I* напрямую еще не удалось обнаружить, но движение звезд в центре галактики указывает на то, что такой "космический монстр" там существует. Предварительные оценки указывают на то, что ее вес составляет 3 млн масс Солнца.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, Фабио Пакуччи и Ави Леб предложили новый способ подтверждения факта существования этой черной дыры. По словам ученых, черную дыру можно обнаружить благодаря попадающему в нее веществу из окружающей среды, например, во время поглощения звезд. Но если такого поглощения не происходит, то черную дыру обнаружить практически невозможно. В галактике Лев I почти не осталось межзвездного газа, который могла бы поглощать эта сверхмассивная черная дыра, а это значит, что ее обнаружение невозможно. Но новое исследование говорит об обратном.

[ + – ] Галактика-компаньон Млечного Пути Лев I выглядит как тусклое пятно справа от яркой звезды Регул Фото: SciTechDaily

Как подтвердить существование черной дыры Лев I*?

По словам Пакуччи, вокруг черной дыры Лев I* находится достаточное количество очень старых звезд, которые называются красными гигантами. В конце своей жизни они постепенно сбрасывают в космос свое вещество, и именно оно может быть поглощено черной дырой, благодаря чему будет исходить излучение от нагретого материала, окружающего дыру. Именно это излучение даст возможность увидеть напрямую черную дыру в этой карликовой галактике.

Почему это открытие может изменить представление о космосе?

По словам Леба, если удастся подтвердить факт существования черной дыры Лев I*, это будет настоящим научным прорывов и вот почему:

Во-первых, это будет вторая подтвержденная сверхмассивная черная дыра, после дыры Стрелец A* в окрестностях Солнечной системы;

Во-вторых, сам факт того, что черная дыра с почти такой же массой, как и в центре Млечного Пути, образовалась в центре галактики, которая 1000 раз меньше по массе, чем наша галактика, уже является чем-то невероятным.

"Такое открытие заставит изменить наше представление об эволюции галактик и их центральных сверхмассивных черных дырах. Как такой монстр мог появиться у такого карликового "родителя?", — говорит Леб.

[ + – ] Такое открытие заставит изменить наше представление об эволюции галактик и их центральных сверхмассивных черных дырах. Как такой монстр мог появится у такого карликового "родителя?, — говорит Леб. Фото: wikipedia

Согласно современным представлениям, в центре большей части огромных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, а их масса составляет примерно 1/10 долю процента от общей массы звезд в галактике.

"Я думаю, что там находится гораздо меньшая черная дыра, хотя она и в несколько миллионов раз превышает массу Солнца и по весу похожа на черную дыру Стрелец A*. Я считаю, что мы сможем обнаружить излучение, которое исходит из ее аккреционного диска, где вращается вещество, которое выбросили красные гиганты", — говорит Леб.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли создать искусственную черную дыру, которая доказала существование излучения, предсказанного Стивеном Хокингом.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую близкую к нам черную дыру, вес которой всего в 12 раз превышает массу Солнца.

Существует много различных теорий, которые объясняют, что произойдет с телом человека после попадания внутрь черной дыры. О некоторых из них и о том, что же на самом деле может случится с человеком в черной дыре, Фокус уже писал.