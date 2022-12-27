Всесвіт на долоні. Топ 7 найвидовищніших знімків телескопа Вебба за перший рік роботи (фото)

Телескоп Вебб зробив кілька справді дивовижних зображень космічних об'єктів за пів року повноцінної наукової діяльності.

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Космічний телескоп Вебб, який вважається справжнім технологічним дивом і найпотужнішою космічною обсерваторією, на сьогодні був запущений у космос наприкінці грудня минулого року. Технічно він знаходиться в космосі вже рік, але дістався свого місця призначення через кілька місяців, а показав перші наукові зображення тільки в липні цього року. Весь цей час NASA публікує нові й нові зображення космосу, які продовжують дивувати, як вчених, так і любителів астрономії. Враховуючи вартість телескопа Вебб, яка склала 10 млрд доларів, він виправдав всі сподівання, що покладаються на нього. Видання Salon зібрало 7 найвидовищніших знімків телескопа за перший рік його роботи в космосі.

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1. SMACS 0723

[ + – ] Зображення скупчення галактик, яке називається SMACS 0723, було першим повноцінним науковим знімком телескопа Вебб, який оприлюднило NASA 11 липня 2022 року Фото: NASA

Зображення скупчення галактик, яке називається SMACS 0723, було першим повноцінним науковим знімком телескопа Вебб, який оприлюднило NASA 11 липня 2022 року. Це було найчіткіше та найповніше інфрачервоне зображення космосу, отримане космічним телескопом. Тут зображені галактики, які з'явилися 13 млрд років тому, тобто невдовзі після Великого вибуху, а також найближчі до нас галактики, які знаходяться на відстані 4 млрд світлових років. За словами глави NASA Білла Нельсона, на цьому зображенні показано ділянку космосу, яку можна порівняти за розмірами з піщинкою, на яку ви дивитеся з відстані витягнутої руки.

2. Туманність Кіля

[ + – ] Ще одним дивним зображенням телескопа Вебб можна вважати знімок частини туманності NGC 3324, яка входить до складу більшої туманності Кіля Фото: NASA

Ще одним дивовижним зображенням телескопа Вебб можна вважати знімок частини туманності NGC 3324, яка входить до складу більшої туманності Кіля. У цьому регіоні космосу відбувається бурхливе утворення нових зірок і завдяки новому знімку астрономи спромоглися виявити раніше невідомі зірки. туманність Кіля є частиною нашої галактики, тому знаходиться відносно недалеко від Землі.

Частина туманності NGC 3324 на цьому зображенні вчені назвали "Космічні гори", оскільки це скупчення газу та пилу нагадує формою земні вершини. Найвищі гори простягаються в космос на відстань у 7 світлових років. Вчені з NASA вважають, що зображення Вебба дасть можливість детально вивчити процес появи нових зірок у цьому регіоні космосу.

3. Квінтет Стефана

[ + – ] Квінтет Стефана, який знаходиться в сузір'ї Пегаса, є групою з компактно розташованих п'яти галактик Фото: NASA

Квінтет Стефана, який знаходиться в сузір'ї Пегаса, є групою з компактно розташованих п'яти галактик. Саме завдяки телескопу Вебба вчені змогли побачити вперше ці галактики настільки детально. Зображення показує, що дві галактики нині зливаються одна з одною, що дає вченим уявлення про те, як галактичні взаємодії можуть призвести до появи нових зірок.

"На зображенні також показані відтоки, спричинені чорною дірою в Квінтеті Стефана, з небаченим раніше рівнем деталізації", — повідомила команда зв'язку NASA про зображення.

4. Туманність Тарантул

[ + – ] Туманність Тарантул, яку ще називають 30 Золотої Риби, розташована в галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху Фото: NASA

Туманність Тарантул, яку ще називають 30 Золотої Риби, розташована в галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху.

Туманність Тарантул вважається найбільшим регіоном освіти нових зірок у найближчих до нас галактиках. Вона знаходиться на відстані 161 тисячі світлових років від нас і також відома тим, що містить чорну діру VFTS 243, першу виявлену за межами нашої галактики. Найгарячіші і найпотужніші зірки, відомі людству, також можна знайти в туманності Тарантул.

5. Південна кільцева туманність

[ + – ] Південна кільцева туманність, також відома під назвою NGC 3132, є планетарною туманністю Фото: NASA

Південна кільцева туманність, також відома під назвою NGC 3132, є планетарною туманністю. Такі туманності з'являються тоді, коли зірка, що вмирає, викидає велику кількість речовини в космос протягом тисяч років.

Вчених після публікації зображення зацікавила смуга світла, яку можна побачити у лівій верхній частині зображення. Вчені з'ясували, що це галактика, якщо дивитися на неї збоку. Завдяки пізнішому дослідженню вчені також дізналися, що було принаймні дві, а можливо, три зірки, які сформували цю туманність.

6. Ще одне зображення Південної кільцевої туманності

[ + – ] Телескоп Вебб зробив ще одну фотографію вищезгаданої туманності в середньому інфрачервоному діапазоні за допомогою приладу MIRI Фото: NASA

Телескоп Вебб зробив ще одну фотографію згаданої туманності в середньому інфрачервоному діапазоні за допомогою приладу MIRI. Саме завдяки цьому знімку вчені дізналися, що наявність принаймні двох чи трьох невидимих зірок допомогли створити туманність такою, якою ми її знаємо сьогодні.

7. Новий погляд на Юпітер

[ + – ] Телескоп Вебб зробив зображення Юпітера в інфрачервоному діапазоні, тому планета виглядає зовсім по-іншому Фото: NASA

Юпітер є найбільшою планетою в Сонячній системі та п'ятою за рахунком від Сонця. Здебільшого знімки Юпітера показують планету, як гігантську кулю з червоними, помаранчевими, білими та жовтими закрученими смугами.

Але телескоп Вебб зробив зображення Юпітера в інфрачервоному діапазоні, тому планета виглядає зовсім по-іншому. Оскільки люди не можуть бачити світло в інфрачервоному діапазоні, вчені обробили це зображення та додали потрібні відтінки планеті, щоб показати новий безпрецедентний та докладний вигляд Юпітера.

Тут можна побачити і полярні сяйва на полюсах Юпітера та атмосферні циклони, які є важливим складником верхніх шарів атмосфери планети.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебб зробив знімок далекої спіральної галактики під назвою NGC 7469, яка в сузір'ї Пегаса. На цьому знімку видно яскраву шестикутну зірку, яка за своїм виглядом збігається з символом Різдва.