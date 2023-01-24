Космічна морозилка. Телескоп Вебба знайшов елементи життя в найхолоднішій молекулярній хмарі

Телескопу вдалося знайти елементи заселених світів там, де формуються нові зірки та планети.

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Космічний телескоп імені Вебба виявив "будівельні блоки життя", які заморожені всередині найглибших і найхолодніших крижаних частинок, які будь-коли були виявлені в молекулярній хмарі, пише Daily Mail.

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За допомогою космічного телескопа вченим вдалося виявити такі хімічні елементи й сполуки як метан, діоксид вуглецю, азот і етанол у молекулярній хмарі Хамелеон 1, яка розташована на відстані 500 світлових років від нас. Ця молекулярна хмара є найхолоднішою з відомих науці, і її температура становить приблизно мінус 300 градусів за Цельсієм. За словами вчених, ці елементи є "будівельними блоками життя", які можуть сприяти появі живих організмів на населених планетах.

Згідно із заявою команди телескопа Вебба, молекулярна хмара Хамелеон 1 настільки холодна, що різні молекули застигли всередині крижаних частинок. Нове відкриття доводить, що складніші, ніж метанол, молекули можуть з'явитися в таких холодних хмарах до появи зірок. Але десятки нових зірок зараз проходять стадію формування особливо холодної, щільної та важкодоступної області молекулярної хмари Хамелеон 1.

[ + – ] За допомогою космічного телескопа вченим вдалося виявити такі хімічні елементи й сполуки як метан, діоксид вуглецю, азот і етанол у молекулярній хмарі Хамелеон 1, яка розташована на відстані 500 світлових років від нас Фото: NASA

"Якби не найвища чутливість приладів телескопа Вебба, то ми не змогли б виявити ці елементи й з'єднання в глибині холодної хмари", — говорить Клаус Понтоппідан із Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, що в штаті Меріленд, США.

За словами вчених, метан, азот, етанол і вуглець є важливими компонентами атмосфери населених планет і становлять основу цукрів, спиртів і простих амінокислот. Учені вважають, що багато планет, які будуть сформовані в цій молекулярній хмарі, зможуть отримати багато з виявлених молекул.

"Це може говорити про те, що присутність попередників пребіотичних молекул у планетних системах є звичайним результатом зіркоутворення, а не унікальною особливістю нашої Сонячної системи", — говорить Понтоппідан.

Учені продовжать свої дослідження, щоб зрозуміти, яка кількість цих елементів і сполук, необхідних для життя, зможе потрапити на поверхні планет схожих на Землю або стануть частиною газових або крижаних гігантів.

Фокус уже писав про те, що в найближчому майбутньому NASA планує відправити в космос новий телескоп, який, можливо, стане наступником телескопа Вебба. Ця обсерваторія буде націлена на пошук планет, на яких потенційно може бути позаземне життя.

Також Фокус писав про ще одне досягнення телескопа Вебба, яке полягає в тому, що космічна обсерваторія виявила свою першу екзопланету.

Що стосується інших космічних досліджень, то, як уже писав Фокус, учені виявили зникнення величезної кількості матерії в нашій галактиці, і виявилося, що вона легша, ніж очікувалося.