Чумацький Шлях легший, ніж очікувалося: вчені виявили пропажу величезної кількості матерії

Зробити неймовірне відкриття вченим допомогли таємничі спалахи радіовипромінювання.

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Загадкові швидкі радіосплески допомогли астрономам дізнатися вагу Чумацького Шляху і виявилося, що наша галактика легша, ніж передбачалося, і в ній немає великої кількості звичайної матерії, пише Live Science.

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Дуже короткі за часом існування яскраві спалахи радіовипромінювання, які отримали назву швидкі радіосплески, ось уже 16 років не дають спокою вченим. Досі достеменно не відомо, що є причиною їхньої появи.

Але в межах нового дослідження вчених із Каліфорнійського технологічного інституту ці загадкові космічні явища допомогли дізнатися про масу Чумацького Шляху. І виявилося, що наша галактика легша, ніж передбачали астрономи.

За допомогою нової наземної радіообсерваторії Deep Synoptic Array, яка розпочала роботу трохи менш як рік тому, вчені намагаються з'ясувати, звідки приходять до нас швидкі радіосплески. Лише минулого року астрономи виявили 30 нових швидких радіосплесків, точне джерело яких уже відоме. Для порівняння за минулі 16 років вчені виявили лише 21 спалах такого радіовипромінювання.

За словами вчених, подальші дослідження допоможуть зрозуміти, як вони з'являються. Але в рамках нового дослідження за допомогою швидких радіосплесків вчені змогли зробити унікальне відкриття. Дані обсерваторії Deep Synoptic Array показали, що тоді, як більша частина Всесвіту складається приблизно з 16% звичайної матерії та 84% темної матерії, наш Чумацький Шлях складається з менш ніж 10% звичайної матерії і більш ніж з 90% темної матерії.

[ + – ] Дані обсерваторії Deep Synoptic Array показали, що в той час як більша частина Всесвіту складається приблизно з 16% звичайної матерії та 84% темної матерії, наш Чумацький Шлях складається з менш ніж 10% звичайної матерії і більш ніж з 90% темної матерії Фото: ice

За словами вчених, теоретичні моделі пророкували такий можливий розвиток подій під час формування нашої галактики, коли частина її звичайної матерії виходила за її межі. Хоча це було несподівано виявити підтвердження існуючим теоріям, вчені горять.

Як уже писав Фокус, надзвичайно сильне світлове забруднення вже не дозволяє побачити з деяких регіонів Землі наш Чумацький Шлях. Згідно з пронозами вчених, незабаром збільшення яскравості неба призведе до того, що більшість зірок взагалі стануть невидимими неозброєним оком з поверхні планети.

Також Фокус писав про те, які етапи пройшла наша галактика, перш ніж перетвориться на космічну структуру, яку ми знаємо. Нашій галактиці вже 13 млрд років, і вона росла завдяки завданим збиткам своїм маленьким сусідам.

Як уже писав Фокус, минулого року китайські вчені виявили незвичайний швидкий радіосплеск, який повторювався майже 2 тисячі разів за 2 місяці.