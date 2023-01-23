Млечный Путь легче, чем ожидалось: ученые обнаружили пропажу огромного количества материи

Сделать невероятное открытие ученым помогли таинственные вспышки радиоизлучения.

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Загадочные быстрые радиовсплески помогли астрономам узнать вес Млечного Пути и оказалось, что наша галактика легче, чем предполагалось и в ней отсутствует большое количество обычной материи, пишет Live Science.

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Очень короткие по времени существования яркие вспышки радиоизлучения, которые получили название быстрые радиовсплески, вот уже 16 лет не дают покоя ученым. До сих пор точно не известно, что является причиной их появления.

Но в рамках нового исследования ученых из Калифорнийского технологического института эти загадочные космические явления помогли узнать массу Млечного Пути. И оказалось, что наша галактика легче, чем предполагали астрономы.

С помощью новой наземной радиообсерватории Deep Synoptic Array, которая начала работу чуть меньше года назад, ученые пытаются выяснить откуда приходят к нам быстрые радиовсплески. Только в прошлом году астрономы обнаружили 30 новых быстрых радиовсплесков, точный источник которых уже известен. Для сравнения за прошлые 16 лет ученые обнаружили всего 21 вспышку такого радиоизлучения.

По словам ученых, дальнейшие исследования помогут понять, как они появляются. Но в рамках нового исследования с помощью быстрых радисовсплесков ученые смогли сделать уникальное открытие. Данные обсерватории Deep Synoptic Array показали, что в то время как большая часть Вселенной состоит примерно из 16% обычной материи и 84% темной материи, наш Млечный Путь состоит менее чем из 10% обычной материи и более чем из 90% темной материи.

[ + – ] Данные обсерватории Deep Synoptic Array показали, что в то время как большая часть Вселенной состоит примерно из 16% обычной материи и 84% темной материи, наш Млечный Путь состоит менее чем из 10% обычной материи и более чем из 90% темной материи Фото: National Geographic

По словам ученых, теоретические модели предсказывали такое возможное развитие событий во время формирования нашей галактики, когда часть ее обычной материи выходила за ее пределы. Хотя это было неожиданно обнаружить подтверждение существующим теориям, горят ученые.

Как уже писал Фокус, необычайно сильное световое загрязнение уже не позволяет увидеть из некоторых регионов Земли наш Млечный Путь. Согласно пронозам ученых, вскоре увеличение яркости неба приведет к тому, что большинство звезд вообще станут невидимыми невооруженным глазом с поверхности планеты.

Также Фокус писал о том, какие этапы прошла наша галактика прежде, чем превратится в космическую структуру, которую мы знаем. Нашей галактике уже 13 млрд лет, и она росла благодаря нанесенному ущербу своим более маленьким соседям.

Как уже писал Фокус, в прошлом году китайские ученые обнаружили необычный быстрый радиовсплеск, который повторялся почти 2 тысячи раз за 2 месяца.