Повторився 2000 разів за два місяці: вчені виявили дуже незвичайний сигнал із космосу

Вчені виявили новий радіоімпульс, який виходить із несподіваного джерела.

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Китайські вчені за допомогою радіотелескопа FAST вловили новий сигнал з космосу, який є швидким повторюваним радіосплеском (БРВ). Цей сигнал отримав назву FRB 20201124A та його періодичність становила 1863 рази за майже 2 місяці спостережень. Вченим вдалося з'ясувати джерело сигналу, і результат виявився несподіваним, пише ScienceAlert.

Швидкі радіосплески, які є потужним потоком радіовипромінювання, тривають лише кілька мілісекунд. Деякі з них повторюються кілька разів, а тому називаються повторюваними. Це радіовипромінювання вже 15 років залишається загадкою для вчених, хоча таких явищ вже зафіксовано чимало. Але їхня природа ще маловивчена.

Нині багато вчених вважають, що джерелом БРВ є магнетари. Це тип нейтронної зірки, яка має неймовірно потужне магнітне поле. Самі ж нейтронні зірки є кінцевою стадією життя багатьох гігантських зірок, які вибухнули надновою.

"Наше відкриття показує, що швидкі радіосплески є загадковішими, ніж ми вважали, і це пов'язано з незвичайним джерелом FRB 20201124A", — говорить Хен Сюй з Пекінського університету, Китай.

Під час дослідження вчені з'ясували, що джерелом нового сигналу є магнетар, але було щось незвичайне у його навколишньому середовищі.

[ + – ] Під час дослідження вчені з'ясували, що джерелом нового сигналу є магнетар, але було щось незвичайне у його навколишньому середовищі Фото: NASA

"Наші дані показують, що магнетар насправді не самотній, а поряд з ним знаходиться його компаньйон — дуже гаряча блакитна зірка, яка належить до класу В-зірок. Такі зірки часто є компаньйонами нейтронних зірок", — говорить Сюй.

Ще одна дивина щодо джерела сигналу полягає в тому, що магнетари найчастіше знаходяться в галактиках, де продовжується бурхливе утворення нових зірок. Але цей магнетар знаходиться в галактиці, яка схожа на нашу, і тут немає бурхливого зореутворення.

Це ще одна загадка, яка стосується БРВ і вчені вважають, що в розумінні еволюції магнетарів і самих БРВ існує значна прогалина, яку ще потрібно заповнити інформацією з майбутніх досліджень.

Фокус вже писав про те, що вчені за допомогою радіотелескопа FAST зафіксували ще один незвичайний сигнал під назвою FRB 20190520B.

Також Фокус писав про те, що одне з досліджень передбачає, що джерелом швидких радіосплесків можуть бути планети, що вмирають.