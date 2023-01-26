С кольцами, как у Сатурна. Телескоп Уэбб получил новые данные об интригующем объекте в Солнечной системе

Этот астероид, окруженный кольцами, находится на расстоянии в примерно 3,5 млрд км от Земли.

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Гигантская планета Сатурн не является единственным миром в Солнечной системе, который имеет кольца. Они также были открыты у Нептуна, Урана и Юпитера. Но кольца также имеет и небольшой по сравнению с размерами этих планет астероид, который находится на расстоянии в примерно 3,5 млрд км от нас, и он называется (10199) Харикло. Космический телескоп Уэбб провел наблюдение за этим объектом и подтвердил, что кольца все же окружают этот астероид, пишет Forbes.

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Впервые астероид Харикло обнаружили еще в 1997 году и он представляет собой ледяной объект, который некоторые ученые считают малой планетой. Это самое маленькое планетарное тело из известных науке, которое имеет кольца.

[ + – ] Впервые астероид Харикло обнаружили еще в 1997 году и он представляет собой ледяной объект, который некоторые ученые считают малой планетой. Это самое маленькое планетарное тело из известных науке, которое имеет кольца Фото: Forbes

Этот астероид имеет диаметр в примерно 235 км и принадлежит к классу астероидов, которые называются Кентаврами. Эти космические камни вращаются вокруг Солнца между орбитами Юпитера и Нептуна.

Но Харикло считается самым большим астероидом из всей группы Кентавров и при этом он имеет очень вытянутую орбиту, да к тому же она не является стабильной. Поэтому Харикло путешествует в космосе за пределами Сатурна и иногда его орбита находится на уровне орбиты Урана. В среднем один полный оборот вокруг Солнца Харикло делает за 63 земных года.

Хотя это самый большой астероид класса Кентавры, с точки зрения космического телескопа Уэбб – это крошечный, далекий и темный объект. И чтобы его исследовать необходим свет других звезд.

[ + – ] Сравнение размеров Харикло, Плутона и Луны Фото: Wikipedia

Уже почти 10 лет астрономы знаю о том, что у Харикло есть два кольца из водяного льда. Одно из них имеет ширину в 7 км, а второе – в 3 км. И оба эти кольца находятся вокруг астероида на расстоянии в примерно 400 км.

Данное открытие ученые сделали с помощью телескопов Европейской южной обсерватории в Чили. Ученые наблюдали за движением Харикло на фоне далекой яркой звезды и именно этот звездный свет позволил различить окружающие астероид кольца.

Подобное удалось сделать и космическому телескопу Уэбб, который также наблюдал за Харикло на фоне яркой звезды. И телескоп подтвердил то, что кольца там действительно существуют. Это единственный способ изучить Харикло, ведь данный астероид слишком тусклый и далекий, чтобы его можно было увидеть напрямую.

[ + – ] Хотя это самый большой астероид класса Кентавры, с точки зрения космического телескопа Уэбб – это крошечный, далекий и темный объект. И чтобы его исследовать необходим свет других звезд Фото: NASA

Во время наблюдения за астероидом телескоп Уэбб смог увидеть тени, которые отбрасывают кольца на поверхность космического объекта с помощью своего прибора NIRCam.

Теперь ученые получили более подробные данные о самом астероиде, а также о его кольцах и намерены использовать их для более точного определения размера этих колец, толщины и цвета. И возможно астрономы смогут обнаружит новые кольца вокруг Харикло.

Как уже писал Фокус, у космического телескопа Уэбб недавно произошел сбой в работе одного из приборов. Но в NASA заявили, что это не угрожает полноценной работе обсерватории.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что уничтожить опасный для Земли астероид практически невозможно. И причина кроется в составе этого космического камня.