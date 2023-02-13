Дождались. На Землю упал астероид, открытый за 7 часов до входа в атмосферу: что известно (видео)

В результате инцидента никто не пострадал, так как обломки астероида упали в море.

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13 февраля 2023 года в 3 часа ночи по Гринвичу (5 часов утра по Киеву) небо над проливом Ла-Манш, который разделяет Великобританию и Францию, осветил яркий "огненный шар". В атмосферу вошел небольшой астероид, который взорвался в воздухе, а затем его обломки упали в воду. За этим событием наблюдали не только астрономы, но и обычные жители нескольких стран Европы, которые сделали уникальные кадры, пишет Daily Mail.

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Небольшой астероид, диаметром всего примерно в 1 метр, вошел атмосферу Земли в ночь на понедельник 13 февраля. Этот яркий "огненный шар" летел с огромной скоростью и оставил после себя такой же яркий след. После недолгого пребывания в атмосфере Земли он взорвался в воздухе и распался на мелкие кусочки, которые упали в воды пролива Ла-Манш.

[ + – ] Небольшой астероид, диаметром всего примерно в 1 метр, вошел атмосферу Земли в ночь на понедельник 13 февраля Фото: ESA

За падением астероида в это время наблюдали жители Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов. Лучше всего падающий астроид был виден из южной части Англии и северной части Франции.

Астероид, который получил официальное название 2023 CX1 (хотя у него есть и альтернативное название Sar 2667) за 7 часов до падения на Землю открыл венгерский астроном Кристиан Сарнецки. Ученый сделал первую фотографию околоземного астероида, который летел к Земле вечером в воскресенье, 12 февраля, когда объект находился на расстоянии в 233 тысячи км от нашей планеты.

[ + – ] Астероид, который получил официальное название 2023 CX1 (хотя у него есть и альтернативное название Sar 2667) за 7 часов до падения на Землю открыл венгерский астроном Кристиан Сарнецки Фото: Daily Mail

Астероид направился к северному побережью Франции, но, как и другие подобные небольшие объекты сгорел в атмосфере и в конечном итоге, в результате взрыва, распался на мелкие части.

[ + – ] Астероид направился к северному побережью Франции, но, как и другие подобные небольшие объекты сгорел в атмосфере и в конечном итоге в результате взрыва распался на мелкие части Фото: Daily Mail

В результате инцидента никто не пострадал, так как, по словам ученых, все оставшиеся кусочки упали в Ла-Манш. В любом случае этот астроид не считался потенциально опасным ввиду его крошечного размера.

[ + – ] В результате инцидента никто не пострадал, так как, по словам ученых, все оставшиеся кусочки упали в Ла-Манш. В любом случае этот астроид не считался потенциально опасным ввиду его крошечного размера Фото: Daily Mail

Хотя если бы астероид или его обломки упали бы в густонаселенной части Франции, то потенциально он мог нанести ущерб строениям или же кого-то серьезно ранить.

[ + – ] Хотя если бы астероид или его обломки упали бы в густонаселенной части Франции, то потенциально он мог нанести ущерб строениям или же кого-то серьезно ранить Фото: Daily Mail

По словам ученых из Европейского космического агентства это был всего лишь седьмой случай в истории, когда удалось точно спрогнозировать падение астероида на Землю. Ученые считают, наблюдение и прогнозирование падений таких не опасных астероидов очень хорошей практикой, ведь это может помочь в прогнозировании возможного падения действительно крупного космического камня.

Ученые считают, что пока что нет способа защитится от подобной катастрофы. Пока что одним из способов может быть отклонение астероидов от их траектории полета, как это сделал в сентябре прошлого года космический аппарат DART. Но это событие произошло на расстоянии в миллионы км от Земли и ученые пока не уверены, сможет ли такой аппарат изменить траекторию полета астероида, если он будет совсем рядом с планетой.

Сейчас ученые считают, что потенциальную опасность для Земли представляют астероиды диаметром больше, чем 100 — 140 метров. Если такой камень свалится с неба, то в результате удара произойдет освобождение энергии эквивалентно 1000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

А если на Землю упадет астероид диаметром в 1 км или больше, то эта катастрофа может привести к исчезновению нашей цивилизации. Кстати, в начале марта этого года подобный астероид, который называется 2001 CB21, должен пролететь мимо Земли на близком расстоянии. Если что-то изменит его траекторию, то это будет последнее событие, о котором узнают люди.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, можно ли уничтожить летящий на Землю астероид с помощью ядерного оружия.

Также Фокус писал о том, что в конце января к Земле на опасно близкое расстояние подлетел не очень крупный астероид.