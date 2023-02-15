Земля затаила дыхание. Опасный астероид шириной в 1 км летит к нашей планете: что известно

Действительно огромный космический камень будет ближе всего к Земле впервые за 400 лет.

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Огромный астероид, который принадлежит к классу околоземных астероидов под названием Апполоны летит в сторону нашей планеты со скоростью в 88 740 км/ч или 24,65 км/с. Впервые за 400 лет этот астероид подлетит к нашей планете на максимально близкое расстояние. Существует ли угроза для Земли, учитывая, что по классификации NASA – это потенциально опасный астероид? Об этом пишет Space.

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Согласно заявлениям ученых, которые занимаются наблюдением за околоземными астероидами, космический камень под названием 2005 YY128 сейчас с огромной скоростью летит к Земле. По данным ученых, скорость его полета составляет 88 740 км/ч или 24,65 км/с. Что касается размеров астероида, то астрономы за много лет наблюдений за ним так и не смогли точно определить эту величину и считают, что диаметр космического камня находится в пределах между 540 м и 1,3 км. Дело в том, что определить точные размеры астероидов очень сложно, а потому чаще всего ученые называют примерные величины. Точно известно, что астероид 2005 YY128, который впервые обнаружили еще 18 лет назад, подлетит к нашей планете на самое близкое расстояние за 400 лет.

[ + – ] Согласно заявлениям ученых, которые занимаются наблюдением за околоземными астероидами, космический камень под названием 2005 YY128 сейчас с огромной скоростью летит к Земле. По данным ученых, скорость его полета составляет 88 740 км/ч или 24,65 км/с Фото: Live Science

Когда именно это случится? Ученые рассчитали, что астроид, который считается потенциально опасным для Земли, подлетит к планете на расстояние в 4,5 млн км в ночь на 16 февраля. Если точнее, то его максимальное сближение стоит ожидать в 2:46 ночи по Киеву.

За последние 18 лет ученые смогли точно определить траекторию полета этого космического камня, но так и не смогли определить его точные размеры. Единственное в чем они уверены, так это в том, что 2005 YY128 точно не упадет на Землю, а пролетит мимо.

Чтобы понимать, что такое расстояние в 4,5 млн км от планеты, то это примерно 12 расстояний от Земли до Луны. И несмотря на это данный космический камень все же ученые из NASA относят к потенциально опасным астероидам. Таковыми являются все космические камни, которые в ширину больше 140 метров и подлетают к Земле ближе чем на 7,5 млн км.

Что произойдет, если астероид 2005 YY128 все же упадет на Землю? Ученые считают, что такой огромный камень, даже если он имеет размер 540 метров, а уж тем более, если его ширина составляет 1,3 км, нанесет серьезнейший ущерб.

[ + – ] Что произойдет, если астероид 2005 YY128 все же упадет на Землю? Ученые считают, что такой огромный камень, даже если он имеет размер 540 метров, а уж тем более, если его ширина составляет 1,3 км, нанесет серьезнейший ущерб Фото: Live Science

Считается, что все астроиды, которые больше 1 км в диаметре в результате столкновения с планетой могут вызвать как геологические, так и климатические изменения, которые будут иметь ужасающие последствия для человечества. Такой удар может вообще уничтожить нашу цивилизацию, а некоторые ученые считают, что такой взрыв станет причиной исчезновения нашего вида.

Если же астероид имеет размер от 140 метров до полукилометра, то его столкновение с Землей станет причиной глобальных разрушений на региональном и континентальном уровнях, в результате чего погибнут сотни миллионов человек.

Но, как уже было сказано выше, астероид 2005 YY128 должен, хоть и с огромной скорость, но пронестись мимо Земли в ночь с 15 на 16 февраля.

По странному совпадению близкий пролет этого космического камня совпал с событием, которое навсегда вошло в историю. Речь идет об астероиде, который взорвался над российским городом Челябинском 15 февраля 2013 года, то есть ровно 10 лет назад. Так называемый Челябинский метеорит был диаметром примерно в 20 метров, то есть значительно меньше астероида 2005 YY128, и его взрыв привел к тому, что во многих домах вылетели стекла из тысяч окон, а люди получили легкие травмы от осколков.

Именно 10 лет назад астрономы всего мира заявили о том, что наблюдение за околоземными астероидами должно стать приоритетной задачей, ведь рано или поздно в атмосферу Земли может ворваться огромный космический камень, который приведет к более значительным разрушениям.

Сейчас ученые из NASA считают, что 95% известных околоземных астероидов, которые имеют ширину более 1 км, летают в пределах 50 млн км от Земли. Пока что ни один из этих камней не представляет угрозы для планеты.

Фокус уже писал о том, что 13 февраля этого года, на Землю упал астероид, который открыли всего за несколько часов до его входа в атмосферу. К счастью это был небольшой космический камень, который почти полностью сгорел в воздухе, а его обломки упали в море.