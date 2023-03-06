Невідомий клас космічних каменів. NASA виявило темні астероїди, наповнені водою

Ці астероїди мають майже такий самий вік, як і Сонячна система, і, можливо, саме вони доставили воду на Землю.

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У межах нового спостереження за космічним камінням у головному поясі астероїдів (перебуває між Марсом і Юпітером) вчені з NASA виявили новий клас астероїдів. Ці темні астероїди містять воду та схожі за своїми характеристиками на карликову планету Церера. Дані астероїди є камінням, яке утворилося незабаром після формування Сонячної системи, і можливо саме вони доставили на Землю воду, пише Futurism.

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Вчені з NASA вивчили 10 відомих про темних астероїдів, які мають дуже низьку відбивну здатність і виявилося, що всі вони містять дуже багато води у своєму складі. За своїми характеристиками ці астероїди схожі на карликову планету Церера і, швидше за все, вони є тими "космічними скам'янілостями", що залишилися з моменту зародження Сонячної системи.

За словами вчених, ці астероїди з'явилися через 1,5 — 3,5 млн років після формування нашої системи, а отже, за їх допомогою можна дізнатися, які хімічні та фізичні процеси відбувалися в далекому минулому. Церера є єдиною карликовою планетою у Сонячній системі, де було виявлено воду, а тому вчені заінтриговані відкриттям астероїдів, які також мають у складі воду.

[ + – ] Церера є єдиною карликовою планетою у Сонячній системі, де було виявлено воду, а тому вчені заінтриговані відкриттям астероїдів, які також мають у складі воду Фото: NASA

Всі вивчені астероїди мають завширшки понад 100 км і знаходяться трохи далі, ніж Церера, що є ще однією їх важливою особливістю. Вчені вважають, що ще щонайменше 200 подібних темних астероїдів можуть також утримувати воду.

У дослідженні вчених із NASA сказано, що за хімічним складом ці астероїди відрізняються від уламків космічних каменів, які знайдені на Землі. Можливо це пов'язано з тим, що такі камені скидають більшу частину своєї речовини, згоряючи в атмосфері планети.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що всі вивчені ними астероїди дуже пористі завдяки тому, що вони з'явилися в зовнішніх межах Сонячної системи. Тобто низька температура не дозволила їм перетворитися на цілісний камінь. Вчені вважають, що після утворення ці астероїди притягла ближче до Сонця гравітація Юпітера або Сатурна, після чого вони перемістилися до головного поясу астероїдів.

[ + – ] У процесі дослідження вчені з'ясували, що всі вивчені ними астероїди дуже пористі завдяки тому, що вони з'явилися в зовнішніх межах Сонячної системи. Тобто низька температура не дозволила їм перетворитися на цілісний камінь Фото: NASA

Вчені вважають, що виявлення астероїдів багатих на воду може стати підтвердженням популярної теорії, яка говорить про те, що вода на Землю потрапила саме за допомогою космічного каміння. Або можлива частина цієї води.

За словами вчених, можливо такі астероїди бомбардували і в далекому минулому не тільки Землю, а й Марс, завдяки чому принесли сюди воду, а також органічні молекули (з яких можливо утворилося життя). Зараз вчені хочуть дізнатися, чи справді в головному поясі астероїдів літає ще кілька сотень таких же наповнених водою каменів.

Як вже писав Фокус, вчені в результаті нового дослідження речовини з астероїда Рюгу, отримали нові докази того, що можливе життя на Землі зародилося завдяки астероїдам.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, де у Сонячній системі можна виявити позаземне життя. Тут є достатня кількість світів, які мають необхідні умови для її виникнення та підтримки.