Неизвестный класс космический камней. NASA обнаружило темные астероиды, наполненные водой

Эти астероиды имеют почти такой же возраст, как и Солнечная система, и возможно именно они доставили воду на Землю.

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В рамках нового наблюдения за космическими камнями в главном поясе астероидов (находится между Марсом и Юпитером) учены из NASA обнаружили новый класс астероидов. Эти темные астероиды содержат воду и похожи по своим характеристикам на карликовую планету Церера. Данные астероиды являются камнями, которые образовались вскоре после формирования Солнечной системы, и возможно именно они доставили на Землю воду, пишет Futurism.

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Ученые из NASA изучили 10 известных так называемых темных астероидов, которые имеют очень низкую отражательную способность и оказалось, что все они содержат очень много воды в своем составе. По своим характеристикам эти астероиды похожи на кроликовую планету Церера и скорее всего они являются теми "космическими окаменелостями", которые остались с момента зарождения Солнечной системы.

По словам ученых, эти астероиды появились через 1,5 — 3,5 млн лет после формирования нашей системы, а значит с их помощью можно узнать, какие химические и физические процессы происходили в далеком прошлом. Церера является единственной карликовой планетой в Солнечной системе, где была обнаружена вода, а потому ученые заинтригованы открытием астероидов, которые также имеют в составе воду.

[ + – ] Церера является единственной карликовой планетой в Солнечной системе, где была обнаружена вода, а потому ученые заинтригованы открытием астероидов, которые также имеют в составе воду Фото: NASA

Все изученные астероиды имеют в ширину более 100 км и находятся немного дальше, чем Церера, что является еще одной их важной особенностью. Ученые считают, что еще как минимум 200 подобных темных астероидов могут также содержать воду.

В исследовании ученых из NASA сказано, что по химическому составу эти астероиды отличаются от обломков космических камней, которые найдены на Земле. Возможно это связано с тем, что такие камни сбрасывают большую часть своего вещества сгорая в атмосфере планеты.

В ходе исследования ученые выяснили, что все изученные ними астероиды очень пористые, благодаря тому, что они появились во внешних пределах Солнечной системы. То есть низкая температура не позволила им превратится в цельный камень. Ученые считают, что после образования эти астероиды притянула ближе к Солнцу гравитация Юпитера или Сатурна, после чего они переместились в главный пояс астероидов.

[ + – ] В ходе исследования ученые выяснили, что все изученные ними астероиды очень пористые, благодаря тому, что они появились во внешних пределах Солнечной системы. То есть низкая температура не позволила им превратится в цельный камень Фото: NASA

Ученые считают, что обнаружение астероидов богатых водой может стать подтверждением популярной теории, которая говорит о том, что вода на Землю попала как раз с помощью космических камней. Или возможно часть этой воды.

По словам ученых, возможно такие астероиды бомбардировал ив далеком прошлом не только Землю, но и Марс, благодаря чему принесли сюда воду, а также органические молекулы (из которых возможно образовалась жизнь). Сейчас ученые хотят узнать, действительно ли в главном поясе астероидов летает еще пара сотен таких же наполненных водой камней.

Как уже писал Фокус, ученые в результате нового исследования вещества с астероида Рюгу, получили новые доказательства того, что возможно жизнь на Земле зародилась благодаря астероидам.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, где в Солнечной системе можно обнаружить внеземную жизнь. Здесь находится достаточное количество миров, которые имеют необходимые условия для ее возникновения и поддержания.