Как появилась жизнь на Земле: ученые подтвердили теорию о том, что произошло вмешательство извне

Согласно новому исследованию образцов с астероида Рюгу, этот космический камень богат органическими молекулами, которые являются строительными блоками жизни.

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Ученые представили новое масштабное исследование образцов, которые были доставлены на Землю с астероида Рюгу и выявили наличие в нем большого количества органических молекул. Эти соединения могут быть теми элементами, благодаря которым возникла жизнь на Земле. Новое исследование подтверждает теорию о том, что такие важные соединения для создания жизни, как аминокислоты, прибыли из космоса, пишет Space.

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Японские ученые опубликовали результаты нового изучения образцов с астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю еще в конце 2020 года космическим аппаратом "Хаябуса-2". Исследователи пришли к выводу, что космический камень имеет большое количество органических молекул, которые являются строительными блоками жизни.

[ + – ] Ученые представили новое масштабное исследование образцов, которые были доставлены на Землю с астероида Рюгу и выявили наличие в нем большого количества органических молекул. Эти соединения могут быть теми элементами, благодаря которым возникла жизнь на Земле Фото: JAXA

По словам Хироши Нараока из Университета Кюсю, Япония, было обнаружено наличие так называемых "пребиотических органических веществ", в том числе несколько типов аминокислот. Последние используют живые существа на Земле для создания белков и для создания важных структур. Таким образом появилось подтверждение теории о том, что основные элементы, которые необходимы для появления и развития жизни на Земле, могли прибыть из космоса.

[ + – ] Астероид Рюгу Фото: JAXA

"Эти молекулы могут переноситься по всей Солнечной системе, после того, как их выбросило из самого верхнего слоя астероида в результате ударов других камней или по другой причине", — говорит Нараока.

Что касается самого термина "органические молекулы", то таким образом ученые описывают соединения, которые содержат углерод в сочетании с водородом, кислородом, азотом, серой и другими элементами, которые являются строительными блоками всех форм жизни на Земле.

По словам Нараока, такие соединения могут быть созданы с помощью химических реакций, в которых не принимают участие живые организмы, а это значит, что химические процессы внутри астероидов могут создавать ингредиенты необходимые для появления жизни.

Пока что ученые не обнаружили в образце с астероида Рюгу сахара и компоненты ДНК и РНК, которые уже находили в составе других углеродистых астероидов. Японские ученые считают, что они все же там есть, но учитывая маленькую массу образца, обнаружить их достаточно сложно.

[ + – ] Японские ученые опубликовали результаты нового изучения образцов с астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю еще в конце 2020 года космическим аппаратом "Хаябуса-2". Исследователи пришли к выводу, что космический камень имеет большое количество органических молекул, которые являются строительными блоками жизни Фото: space.com

Астероид Рюгу вращается вокруг Солнца на расстоянии в примерно 347 млн км от нас и впервые к исследованию доставленного образца японские ученые приступили в начале 2021 года. Затем часть образца была передана ученым из NASA, которые также проводят свои исследования.

По словам Нараока, это первый масштабный анализ органического вещества с астероида Рюгу. Но на этом исследования ученых не заканчиваются, ведь они хотят сравнить эти данные с результатами анализа образца с астероида Бенну. Этот образец в 2023 году доставит на Землю космический аппарат OSIRIS-REx.

Еще в конце 2021 года, как уже писал Фокус, ученые заявили о том, что вещество из состава астероида Рюгу является одним из самых древних в нашей Солнечной системе, которые удавалось изучить ученым.

Осень прошлого года ученые представили исследование, в котором они выяснили, где и когда образовался астероид Рюгу. Оказалось, что изначально этот камень был частью более крупного астероида, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что солано заявлению NASA, к Земле отравились сразу 5 астероидов. Три из них уже благополучно пролетели мимо планеты, но во вторник 28 февраля и в пятницу, 3 марта, на сближение с Землей идут еще два крупных астероида.