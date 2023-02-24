К Земле летят сразу 5 астероидов, один из которых имеет размер двух футбольных полей: что известно

NASA представило список опасных космических камней, которые уже скоро приблизятся к нашей планете.

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NASA постоянно занимается мониторингом приближающихся к Земле астероидов. Ученые, которые работают в Центре изучения околоземных объектов каждый день наблюдают за перемещением тех или иных космических камней, которые могут представлять угрозу для Земли. В течение ближайших 7 дней к нам на огромной скорости подлетят сразу 5 достаточно больших астероидов, пишет HiTech.

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Ученые из NASA предоставили информацию о пяти опасных для нашей планеты астероидах, которые в течение ближайшей недели пролетят мимо нашей планеты и не должны причинить ей никакого ущерба.

Согласно классификации NASA, если астероид имеет в ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету причинить значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, то это может привести к глобальному катаклизму.

[ + – ] Согласно классификации NASA, если астероид имеет в ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету причинить значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, то это может привести к глобальному катаклизму Фото: wikipedia

Поэтому ученые из NASA ежедневно наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли. Любой достаточно крупный космический камень может изменить свою траекторию полета и таким образом может упасть на планету. Для того, чтобы быть готовыми к такому развитию событий и проводятся наблюдения за околоземным пространством.

Хотя не всегда ученые вовремя могут выявить астероид, который может войти в атмосферу Земли. Как уже писал Фокус, так произошло две недели назад, когда небольшой космический камень был обнаружен всего за несколько часов до его падения на планету.

По словам ученых, все больше околоземных астероидов в ближайшем будущем будут находится на опасном расстоянии от Земли. В списке из 5 астероидов, которые скоро приблизятся к планете самым опасным является камень шириной в 223 метра, что в два раза больше, чем длина футбольного поля. Этот астероид к тому же будет находится на очень близком расстоянии от Земли.

Какие астероиды в ближайшие несколько дней вызовут беспокойство?

[ + – ] По словам ученых, все больше околоземных астероидов в ближайшем будущем будут находится на опасном расстоянии от Земли. В списке из 5 астероидов, которые скоро приблизятся к планете самым опасным является камень шириной в 223 метра, что в два раза больше, чем длина футбольного поля. Этот астероид к тому же будет находится на очень близком расстоянии от Земли Фото: Live Science

Первым в списке находится астероид под названием 2023 CG1, ширина которого составляет 32 метра. Космический камень высотой с девятиэтажный дом уже в субботу, 25 февраля, приблизится к Земле на расстояние в 5,8 млн км. Сейчас он летит в космосе со скоростью в 23 328 км/час.

А в воскресенье, 26 февраля, мимо нашей планеты должен пролететь астероид под названием 2023 DA. Этот камень шириной в 18 метров будет находится на расстоянии в 1 млн км от Земли. Это почти в три раза дальше, чем находится Луна. Что касается скорости его полета, то она составляет 21 132 км/час.

Понедельник 27 февраля действительно будет тяжелым. Дело в том, что к Земле подлетит на расстояние в 4,8 млн км потенциально опасный огромный астероид 2012 DK31 диаметром в 143 метра. Его скорость движения составляет ошеломительные 55 944 км/ч.

На четвертый день подряд, то есть во вторник, 28 февраля, мимо Земли должен пролететь 145-метровый астероид под названием 2006 BE55. В этот день он будет находится на расстоянии в 3,5 мл км от нашей планеты, а его скорость полета составляет 47 936 км/час.

И наконец, ровно через неделю, в пятницу, 3 марта, к Земле приблизится на расстояние в 4,4 млн км самый опасный из этого списка астероид под названием 2007 ED125. Его скорость полета также впечатляет – 47 032 км/час.

Трое из вышеуказанных астероидов и по размеру и расстоянию от нашей планеты подходят под обозначение "потенциально опасный астероид". Хотя в NASA считают, что все эти 5 космических камней минуют Землю, не стоит забывать, что космос — это непредсказуемое место.

Поэтому, как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что невидимые астероиды могут столкнуться с Землей в любую минуту.