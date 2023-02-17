Невидимые астероиды могут столкнуться с Землей в любую минуту, предупреждают ученые

Астрономы считают, что к Земле может лететь неизвестное количество астероидов, которых скрывает яркий свет Солнца, а значит их тяжело обнаружить.

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15 февраля этого года исполнилось ровно 10 лет с того момента, когда на Землю упал самый большой астероид за последние 100 лет. Это был так называемый Челябинский метеорит диаметром в 20 метров, но ученые не увидели, как он приближается к планете. Когда он взорвался в атмосфере, а его фрагменты упали на Землю, была создана ударная волна такой же силы, как 35 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, в результате чего более 1600 человек получили ранения. Почему астероид не увидели заранее? Просто его скрывал яркий свет нашего Солнца. И ученые считают, что таких же невидимых астероидов очень много и все они могут упасть на планету в любую минуту, пишет Daily Mail.

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Ученые предупреждают, что неизвестное количество космических камней может направляться к Земле и их невозможно обнаружить заранее. По словам Ричарда Моиссла из Европейского космического агентства, такие астероиды, как тот, что упал в России в 2013 году падают на Землю примерно каждые 50–100 лет. Но их неожиданное появление можно было бы избежать благодаря их раннему обнаружению. Но такие астероиды остаются невидимыми из-за того, что их скрывает яркий солнечный свет.

[ + – ] Ученые предупреждают, что неизвестное количество космических камней может направляться к Земле и их невозможно обнаружить заранее. По словам Ричарда Моиссла из Европейского космического агентства, такие астероиды, как тот, что упал в России в 2013 году падают на Землю примерно каждые 50–100 лет. Но их неожиданное появление можно было бы избежать благодаря их раннему обнаружению. Но такие астероиды остаются невидимыми из-за того, что их скрывает яркий солнечный свет. Фото: Live Science

Так как же астрономы могут обнаружить эти невидимые астероиды? Европейское космическое агентство собирается отправить в космос новую обсерваторию NEOMIR в конце этого десятилетия, которая будет действовать как система раннего предупреждения для обнаружения околоземных астероидов, которые летят к Земле. Эта обсерватория будет оснащена инфракрасным телескопом, который сможет обнаружить астероиды размером в 20 метров и больше, которые в настоящее время скрывает свет Солнца. Еще одним средством для обнаружения пока невидимых астероидов станет запущенная в 2026 году космическая обсерватория NASA NEO Surveyor.

Ученые считают, что обнаружить гораздо крупные астероиды, которые летят со стороны Солнца будет проще. Во-первых, чем больше астероид, тем их меньше в Солнечной системе, во-вторых большие астероиды легче обнаружить. По данным NASA, почти все околоземные астероиды с диаметром больше 1 км уже обнаружены. По словам Скотта Шеппарда из Института Карнеги, США, технологии не стоят на месте, а потому телескопы могут найти все больше и больше неизвестных пока околоземных астероидов.

По данным NASA, существует более 26 000 околоземных астероидов, которые постоянно сближаются с Землей, но только 10 000 из них имеют размер более 140 м.Кстати все астероиды, которые имеют такой размер и больше и могут подлетать к земле на расстояние в 7,5 млн км считаются потенциально опасными для нашей планеты.

По словам ученых, некоторые астероиды также могут подлетать к Земле незамеченными из-за особенностей вращения планеты, из-за чего кажется, что эти космические камни едва движутся, что затрудняет их обнаружение. Поэтому такие астероиды кажутся системам раннего обнаружения астероидов на Земле неподвижными объектами, а значит нужно усовершенствовать данные технологии, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, стало известно, куда на самом деле приземлился космический камень, который упал на Землю в понедельник, 13 февраля.