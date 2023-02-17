Невидимі астероїди можуть зіткнутися із Землею будь-якої хвилини, попереджають вчені

Астрономи вважають, що до Землі може летіти невідома кількість астероїдів, яких приховує яскраве світло Сонця, а отже, їх важко виявити.

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15 лютого цього року виповнилося рівно 10 років із того моменту, коли на Землю впав найбільший астероїд за останні 100 років. Це був так званий Челябінський метеорит діаметром 20 метрів, але вчені не побачили, як він наближається до планети. Коли він вибухнув в атмосфері, а його фрагменти впали на Землю, було створено ударну хвилю такої ж сили, як 35 атомних бомб, скинутих на Хіросіму, внаслідок чого понад 1600 осіб отримали поранення. Чому астероїд не побачили заздалегідь? Просто його приховувало яскраве світло нашого Сонця. І вчені вважають, що таких же невидимих астероїдів дуже багато, і всі вони можуть впасти на планету будь-якої хвилини, пише Daily Mail.

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Вчені попереджають, що невідома кількість космічного каміння може прямувати до Землі і її неможливо виявити заздалегідь. За словами Річарда Моісла з Європейського космічного агентства, такі астероїди, як той, що впав у Росії у 2013 році, падають на Землю приблизно кожні 50–100 років. Але їх несподіваноої появи можна було б уникнути завдяки їхньому ранньому виявленню. Проте такі астероїди залишаються невидимими через те, що їх приховує яскраве сонячне світло.

[ + – ] Вчені попереджають, що невідома кількість космічного каміння може прямувати до Землі і її неможливо виявити заздалегідь. За словами Річарда Моісла з Європейського космічного агентства, такі астероїди, як той, що впав у Росії у 2013 році, падають на Землю приблизно кожні 50–100 років. Але їх несподіваної появи можна було б уникнути завдяки їхньому ранньому виявленню. Проте такі астероїди залишаються невидимими через те, що їх приховує яскраве сонячне світло. Фото: Live Science

То як же астрономи можуть виявити ці невидимі астероїди? Європейське космічне агентство має намір відправити в космос нову обсерваторію NEOMIR наприкінці цього десятиліття, яка діятиме як система раннього попередження для виявлення навколоземних астероїдів, що летять до Землі. Ця обсерваторія буде оснащена інфрачервоним телескопом, який зможе виявити астероїди розміром 20 метрів і більше, які наразі приховує світло Сонця. Ще одним засобом для виявлення поки що невидимих астероїдів стане запущена в 2026 році космічна обсерваторія NASA NEO Surveyor.

Вчені вважають, що виявити набагато більші астероїди, які летять з боку Сонця буде простіше. По-перше, чим більший астероїд, тим їх менше в Сонячній системі, по-друге, великі астероїди легше виявити. За даними NASA, майже всі навколоземні астероїди з діаметром понад 1 км уже виявлено. За словами Скотта Шеппарда з Інституту Карнегі, США, технології не стоять на місці, а тому телескопи можуть знайти дедалі більше поки що невідомих навколоземних астероїдів.

За даними NASA, існує понад 26 000 навколоземних астероїдів, які постійно зближуються із Землею, але тільки 10 000 з них мають розмір понад 140 м. До речі, всі астероїди, які мають такий розмір і більше, і можуть підлітати до землі на відстань 7,5 млн км вважаються потенційно небезпечними для нашої планети.

За словами вчених, деякі астероїди також можуть підлітати до Землі непоміченими через особливості обертання планети, через що здається, що ці космічні камені ледве рухаються, що ускладнює їхнє виявлення. Тому такі астероїди здаються системам раннього виявлення астероїдів на Землі нерухомими об'єктами, а отже, потрібно вдосконалити дані технології, кажуть вчені.

Як уже писав Фокус, стало відомо, куди насправді приземлився космічний камінь, який упав на Землю в понеділок, 13 лютого.