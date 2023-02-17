Падіння астероїда в Європі: стало відомо, куди насправді приземлився космічний камінь (фото)

Попередні дані вказували на те, що всі уламки астероїда впали у протоку Ла-Манш, але виявилося, що це не зовсім так.

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На початку цього тижня, а саме в понеділок, 13 лютого, небо над Європою осяяла яскрава "вогняна куля", яка залишила за собою подібний дивовижний слід в атмосфері. Мешканці кількох країн Європи стали свідками падіння невеликого астероїда на Землю, який майже повністю згорів в атмосфері і внаслідок вибуху розпався на частини. Спочатку повідомлялося, що всі його уламки впали в протоку Ла-Манш, яка розділяє Францію і Велику Британію. Але група волонтерів виявила один із уламків космічного каменю на суші, пише Space.

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Як уже писав Фокус, рано-вранці, 13 лютого, в атмосферу Землі врізався астероїд шириною приблизно 1 метр, який був виявлений всього за 7 годин до цього. Цей космічний камінь отримав назву 2023 CX1, хоча йому дали альтернативну назву Sar 2667. Його виявив астроном з Угорщини Крістіан Сарнецкі увечері, 12 лютого, коли астероїд на великій швидкості летів до нашої планети. Сарнецький проводив спостереження за навколоземними об'єктами і з'ясував, що один із них, який був дуже маленьким і відбивав мало світла, летить до нашої планети.

[ + – ] Рано-вранці, 13 лютого, в атмосферу Землі врізався астероїд шириною приблизно 1 метр, який був виявлений всього за 7 годин до цього. Цей космічний камінь отримав назву 2023 CX1, хоча йому дали альтернативну назву Sar 2667 Фото: Apophis

До речі, це вже вдруге, коли цей учений виявляє астероїд лише за кілька годин до падіння на Землю. Як уже писав Фокус, у березні минулого року Сарнецький побачив у космосі астероїд 2022 EB5 шириною 3 метри всього за 2 години до того, як він увійшов в атмосферу нашої планети і згорів там, розпавшись на частини.

Згідно із заявами вчених, під час падіння астероїда 2023 CX1, який виглядав як вогненна куля в небі, за його польотом спостерігали багато жителів Великобританії, Франції та деяких країн. Офіційно було зафіксовано приблизно 70 звернень місцевих жителів, які повідомили про незвичайний об'єкт у небі над Європою.

Спочатку вчені повідомили, що астероїд розпався на частини ще в повітрі, а його уламки впали у води Ла-Маншу, але один з його уламків все ж таки виявили на суші. Частину цього невеликого астероїда знайшли волонтери, які співпрацюють із багатьма науковими установами у Франції. Власне, уламок було виявлено на території цієї країни на північ від міста Руан.

[ + – ] Спочатку вчені повідомили, що астероїд розпався на частини ще в повітрі, а його уламки впали у води Ла-Маншу, але один з його уламків все ж таки виявили на суші. Частину цього невеликого астероїда знайшли волонтери, які співпрацюють із багатьма науковими установами у Франції. Власне, уламок було виявлено на території цієї країни на північ від міста Руан Фото: Twitter

Про свою знахідку повідомила 18-річна студентка Лоїс Леблан, яка разом зі своєю групою шукала можливе місце падіння уламків астероїда 2023 року CX1. За її словами, під час пошуків вона звернула увагу на темний камінь, що стирчав із Землі. Тепер же волонтери разом із місцевими жителями планують ретельніше дослідити місцевість з метою знайти й інші частини астероїда, що вибухнув у повітрі.

Також Фокус писав про те, що в ніч на 16 лютого до Землі на близьку відстань підлетів потенційно небезпечний астероїд 2005 року YY128 діаметром в 1 км. І ця подія співпала з 10-ю річницею падіння в Росії 20-метрового астероїда, який зараз відомий як Челябінський метеорит.