Падение астероида в Европе: стало известно, куда на самом деле приземлился космический камень (фото)

Предыдущие данные указывали на то, что все обломки астероида упали в пролив Ла-Манш, но оказалось, что это не совсем так.

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В начале этой недели, а именно в понедельник, 13 февраля, небо над Европой осветил яркий "огненный шар", который оставил за собой такой же удивительный след в атмосфере. Жители нескольких стран Европы стали свидетелями падения небольшого астероида на Землю, который почти полностью сгорел в атмосфере и в результате взрыва распался на части. Изначально сообщалось, что все его обломки упали в пролив Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию. Но группа волонтеров обнаружила один из обломков космического камня на суше, пишет Space.

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Как уже писал Фокус, ранним утром, 13 февраля, в атмосферу Земли врезался астероид шириной примерно в 1 метр, который был обнаружен всего за 7 часов до этого. Данный космический камень получил название 2023 CX1, хотя ему дали альтернативное название Sar 2667. Его обнаружил астроном из Венгрии Кристиан Сарнецки вечером, 12 февраля, когда астероид на большой скорости летел к нашей планете. Сарнецки проводил наблюдения за околоземными объектами и выяснил, что один из них, который был очень маленьким и отражал мало света, летит к нашей планете.

[ + – ] Ранним утром, 13 февраля, в атмосферу Земли врезался астероид шириной примерно в 1 метр, который был обнаружен всего за 7 часов до этого. Данный космический камень получил название 2023 CX1, хотя ему дали альтернативное название Sar 2667 Фото: ESA

Кстати, это уже второй раз, когда этот ученый обнаруживает астероид всего за несколько часов до его падения на Землю. Как уже писал Фокус, в марте прошлого года Сарнецки увидел в космосе астероид 2022 EB5 шириной в 3 метра всего за 2 часа до того, как он вошел в атмосферу нашей планеты и сгорел там, распавшись на куски.

Согласно заявлениям ученых, во время падения астероида 2023 CX1, который выглядел как огненный шар в небе, за его полетом наблюдали многие жители Великобритании, Франции и еще некоторых стран. Официально было зафиксировано примерно 70 обращений местных жителей, которые сообщили о странном объекте в небе над Европой.

Изначально ученые сообщили, что астероид распался на части еще в воздухе, а его обломки упали в воды Ла-Манша, но один из его обломков все же обнаружили на суше. Часть этого небольшого астероида нашли волонтеры, которые сотрудничают с многими научными учреждениями во Франции. Собственно, обломок был обнаружен на территории этой страны к северу от города Руан.

[ + – ] Изначально ученые сообщили, что астероид распался на части еще в воздухе, а его обломки упали в воды Ла-Манша, но один из его обломков все же обнаружили на суше. Часть этого небольшого астероида нашли волонтеры, которые сотрудничают с многими научными учреждениями во Франции. Собственно, обломок был обнаружен на территории этой страны к северу от города Руан Фото: Twitter

О своей находке сообщила 18-летняя студентка Лоис Леблан, которая вместе со своей группой искала возможное место падения обломков астероида 2023 CX1. По ее словам, во время поисков она обратила внимание на темный камень, который торчал из Земли. Теперь же волонтеры вместе с местными жителями планируют более тщательно исследовать местность с целью найти и другие части взорвавшегося в воздухе астероида.

Также Фокус писал о том, что в ночь на 16 февраля к Земле на близкое расстояние подлетел потенциально опасный астероид 2005 YY128 диаметром в 1 км. И это событие совпало с 10-летней годовщиной падения в России 20-метрового астероида, который сейчас известен как Челябинский метеорит.