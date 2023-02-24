До Землі летять одразу 5 астероїдів, один з яких має розмір двох футбольних полів: що відомо

NASA представило список небезпечного космічного каміння, яке вже скоро наблизиться до нашої планети.

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NASA постійно займається моніторингом астероїдів, що наближаються до Землі. Вчені, які працюють у Центрі вивчення навколоземних об'єктів щодня спостерігають за переміщенням тих чи інших космічних каменів, які можуть загрожувати Землі. Протягом найближчих 7 днів до нас на величезній швидкості підлетять одразу 5 досить великих астероїдів, пише HiTech.

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Вчені з NASA надали інформацію про п'ять небезпечних для нашої планети астероїдів, які протягом найближчого тижня пролетять повз нашу планету і не повинні завдати їй жодної шкоди.

Згідно з класифікацією NASA, якщо астероїд має завширшки понад 140 метрів і підлітає до Землі на відстань ближче, ніж 7,5 млн км, то такий космічний камінь вважається потенційно небезпечним. Вважається, що астероїд розміром навіть у 100 метрів може внаслідок падіння на планету завдати значної шкоди. Якщо ж астероїд буде шириною щонайменше 1 км, це може призвести до глобального катаклізму.

[ + – ] Згідно з класифікацією NASA, якщо астероїд має завширшки понад 140 метрів і підлітає до Землі на відстань ближче, ніж 7,5 млн км, то такий космічний камінь вважається потенційно небезпечним. Вважається, що астероїд розміром навіть у 100 метрів може внаслідок падіння на планету завдати значної шкоди. Якщо ж астероїд буде завширшки не менше 1 км, то це може призвести до глобального катаклізму. Фото: wikipedia

Тому вчені з NASA щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Будь-який досить великий космічний камінь може змінити свою траєкторію польоту і таким чином може впасти на планету. Для того, щоб бути готовими до такого розвитку подій і проводяться спостереження за навколоземним простором.

Хоча не завжди вчені вчасно можуть виявити астероїд, який може увійти до атмосфери Землі. Як уже писав Фокус, так сталося два тижні тому, коли невеликий космічний камінь був виявлений лише за кілька годин до його падіння на планету.

За словами вчених, дедалі більше навколоземних астероїдів у найближчому майбутньому будуть на небезпечній відстані від Землі. У списку з 5 астероїдів, які скоро наблизяться до планети, найнебезпечнішим є камінь шириною в 223 метри, що вдвічі більше, ніж довжина футбольного поля. Цей астероїд до того ж буде на дуже близькій відстані від Землі.

Які астероїди у найближчі кілька днів викличуть занепокоєння?

[ + – ] За словами вчених, дедалі більше навколоземних астероїдів у найближчому майбутньому будуть на небезпечній відстані від Землі. У списку з 5 астероїдів, які скоро наблизяться до планети, найнебезпечнішим є камінь шириною в 223 метри, що вдвічі більше, ніж довжина футбольного поля. Цей астероїд до того ж буде на дуже близькій відстані від Землі. Фото: Live Science

Першим у списку є астероїд під назвою 2023 CG1, ширина якого становить 32 метри. Космічний камінь заввишки з дев'ятиповерховий будинок уже в суботу, 25 лютого, наблизиться до Землі на відстань 5,8 млн км. Зараз він летить у космосі зі швидкістю 23 328 км/год.

А в неділю, 26 лютого, повз нашу планету має пролетіти астероїд під назвою 2023 DA. Цей камінь шириною 18 метрів буде розташований на відстані 1 млн км від Землі. Це майже втричі далі, ніж Місяць. Що ж до швидкості його польоту, вона становить 21 132 км/год.

Понеділок, 27 лютого, справді буде важким. Справа в тому, що до Землі підлетить на відстань у 4,8 млн км потенційно небезпечний величезний астероїд 2012 DK31 діаметром 143 метри. Його швидкість руху складає приголомшливі 55944 км/год.

На четвертий день поспіль, тобто у вівторок, 28 лютого, повз Землю має пролетіти 145-метровий астероїд під назвою 2006 BE55. У цей день він буде на відстані 3,5 мл км від нашої планети, а його швидкість польоту складає 47 936 км/год.

І нарешті, через тиждень, у п'ятницю, 3 березня, до Землі наблизиться на відстань в 4,4 млн км найнебезпечніший з цього списку астероїд під назвою 2007 ED125. Його швидкість польоту також вражає – 47032 км/год.

Троє з вищевказаних астероїдів за розміром та відстанню від нашої планети підходять під позначення "потенційно небезпечний астероїд". Хоча в NASA вважають, що всі ці п'ять космічних каменів пройдуть Землю, не варто забувати, що космос — це непередбачуване місце.

Тому, як писав Фокус, вчені попереджають, що невидимі астероїди можуть зіштовхнутися із Землею будь-якої хвилини.