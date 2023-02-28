Як з'явилося життя на Землі: вчені підтвердили теорію про те, що відбулося втручання ззовні

Згідно з новим дослідженням зразків із астероїда Рюгу, цей космічний камінь багатий на органічні молекули, які є будівельними блоками життя.

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Учені представили нове масштабне дослідження зразків, які були доставлені на Землю з астероїда Рюгу, та виявили в ньому велику кількість органічних молекул. Ці сполуки можуть бути елементами, завдяки яким виникло життя на Землі. Нове дослідження підтверджує теорію про те, що такі важливі сполуки для створення життя як амінокислоти прибули з космосу, пише Space.

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Японські вчені опублікували результати нового вивчення зразків із астероїда Рюгу, доставлених на Землю ще наприкінці 2020 року космічним апаратом "Хаябуса-2". Дослідники дійшли висновку, що космічний камінь має велику кількість органічних молекул, які є будівельними блоками життя.

[ + – ] Учені представили нове масштабне дослідження зразків, які були доставлені на Землю з астероїда Рюгу, та виявили наявність у них великої кількості органічних молекул. Ці сполуки можуть бути елементами, завдяки яким виникло життя на Землі. Фото: JAXA

За словами Хіроші Нараока з Університету Кюсю, що в Японії, виявили так звані "пребіотичні органічні речовини", у тому числі кілька типів амінокислот. Останні використовують живі істоти Землі до створення білків і створення важливих структур. Так з'явилося підтвердження теорії про те, що основні елементи, необхідні для появи та розвитку життя на Землі, могли прибути з космосу.

[ + – ] Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

"Ці молекули можуть переноситися по всій Сонячній системі, після того, як їх викинуло з верхнього шару астероїда в результаті ударів інших каменів або з іншої причини", — говорить Нараока.

Що ж до самого терміна "органічні молекули", то так учені описують сполуки, які містять вуглець у поєднанні з воднем, киснем, азотом, сіркою та іншими елементами, що є будівельними блоками всіх форм життя на Землі.

За словами Нараока, такі сполуки можуть бути створені за допомогою хімічних реакцій, у яких не беруть участь живі організми, а це означає, що хімічні процеси всередині астероїдів можуть створювати інгредієнти, необхідні для появи життя.

Поки що вчені не виявили в зразку з астероїда Рюгу цукор і компоненти ДНК та РНК, які вже знаходили в складі інших вуглецевих астероїдів. Японські вчені вважають, що вони все ж таки там є, але, враховуючи маленьку масу зразка, виявити їх досить складно.

[ + – ] Японські вчені опублікували результати нового вивчення зразків із астероїда Рюгу, доставлених на Землю ще наприкінці 2020 року космічним апаратом "Хаябуса-2". Дослідники дійшли висновку, що космічний камінь має велику кількість органічних молекул, які є будівельними блоками життя. Фото: space.com

Астероїд Рюгу обертається навколо Сонця на відстані приблизно 347 млн км від нас, і перше дослідження доставленого зразка японські вчені почали на початку 2021 року. Потім частину зразка передали вченим із NASA, які також проводять свої дослідження.

За словами Нараоки, це перший масштабний аналіз органічної речовини з астероїдом Рюгу. Але на цьому дослідження вчених не закінчуються, адже дослідники хочуть порівняти ці дані з результатами аналізу зразка з астероїда Бенну. Цей зразок 2023 року доставить на Землю космічний апарат OSIRIS-REx.

Ще наприкінці 2021 року, як уже писав Фокус, учені заявили про те, що речовина зі складу астероїда Рюгу є однією з найдавніших у нашій Сонячній системі, які вдавалося вивчити вченим.

Восени минулого року вчені представили дослідження, в якому вони з'ясували, де й коли утворився астероїд Рюгу. Виявилося, що спочатку цей камінь був частиною більшого астероїда, як писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що згідно із заявою NASA, до Землі відправилися одразу 5 астероїдів. Три з них вже благополучно пролетіли повз планету, але у вівторок 28 лютого та в п'ятницю, 3 березня, на зближення із Землею йдуть ще два великі астероїди.