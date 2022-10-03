Вчені з'ясували, де і коли вперше утворився відомий навколоземний астероїд Рюгу

Нове дослідження показало, що цей космічний камінь відокремився від більшого тіла і попрямував до нашої планети.

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Незважаючи на те, що зараз відомий астероїд Рюгу є навколоземним об'єктом, його подорож до Землі почалася на відстані сотні мільярдів кілометрів понад 4 мільярди років тому, як з'ясували вчені, пише Space.

Ще в 2020 році астероїд Рюгу, який знаходиться на відстані 97 тисяч км від Землі, відвідав японський космічний апарат "Хаябуса-2". Він зібрав зразки породи астероїда та доставив їх на Землю для вивчення. Ось уже майже 2 роки дослідники продовжують вивчення складу астероїда і роблять нові відкриття.

Такі астероїди, як Рюгу, складаються з первинної речовини, яка залишилася після формування Сонячної системи 4,5 млрд. років тому. Тобто у складі астероїда зберігається інформація про хімічний склад нашої зоряної системи у початковому періоді її існування.

Результати чергового дослідження зразків із астероїда Рюгу представили вчені з Аргонського національної лабораторії Міністерства енергетики США. За словами фізика Есена Еркана Альпа, було виявлено достатньо доказів того, що Рюгу утворився у зовнішній Сонячній системі та має склад, який відрізняється від складу астероїдів, які сформувалися ближче до Сонця.

Вчені з'ясували, що частинки, з яких складається Рюгу, менше за розміром, ніж частинки астероїдів, які сформувалися за більш високих температур. Також все вказує на те, що колись в астероїді була вода і лід.

[ + – ] Вчені дійшли висновку, що астероїд Рюгу був частиною більшого космічного каменю, який з'явився через 2 млн. років після створення Сонячної системи. Цей астероїд складався з різних речовин, зокрема води та льоду з вуглекислого газу Фото: Hayabusa

Вчені дійшли висновку, що астероїд Рюгу був частиною більшого космічного каменю, який з'явився через 2 млн. років після створення Сонячної системи. Цей астероїд складався з різних речовин, зокрема води та льоду з вуглекислого газу.

Приблизно через мільярд років батьківське тіло астероїда Рюгу зіткнулося з іншим астероїдом і розпалося на частини. З цих фрагментів, що розлетілися, і сформувався Рюгу. І після цього він почав свою подорож ближче до Землі. Вчені вважають, що батьківське тіло астероїда знаходилося на відстані як мінімум за орбітою Юпітера.

Також аналіз зразків показав, що за хімічним складом астероїд Рюгу нагадує склад метеоритів під назвою CI-хондрити. Це дуже рідкісна група метеоритів, які впали на Землю, і відомо лише про дев'ять таких об'єктів.

У межах дослідження вчені також з'ясували, що у складі Рюгу знаходиться велика кількість сульфіду заліза, пірротину, якого немає в інших метеоритах.

Навколоземний астероїд Рюгу було відкрито 23 роки тому його діаметр становить понад 900 метрів.

Фокус вже писав про ще одне дослідження зразків з астероїда Рюгу. Вчені тоді з'ясували, що ці зразки є найчистішою речовиною зовнішньої частини Сонячної системи, яка будь-коли потрапляла до рук вчених.

Про те, що астероїд Рюгу не завжди був великим цілісним каменем, а з'явився з різних фрагментів, вже говорили вчені в дослідженні, про яке писав Фокус.