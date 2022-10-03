Ученые выяснили, где и когда впервые образовался известный околоземный астероид Рюгу

Новое исследование показало, что этот космический камень отделился от более крупного тела и направился к нашей планете.

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Несмотря на то, что сейчас известный астероид Рюгу является околоземным объектом, его путешествие к Земле началось на расстоянии в сотни миллиардов километров более 4 миллиардов лет назад, как выяснили ученые, пишет Space.

Еще в 2020 году астероид Рюгу, который находится на расстоянии в 97 тысяч км от Земли, посетил японский космический аппарат "Хаябуса-2". Он собрал образцы породы астероида и доставил их на Землю для изучения. Вот уже почти 2 года исследователи продолжают изучение состава астероида и делают новые открытия.

Такие астроиды, как Рюгу, состоят из первичного вещества, которое осталось после формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. То есть в составе астероида хранится информация о химическом составе нашей звездной системы в начальном периоде ее существования.

Результаты очередного исследования образцов с астероида Рюгу представили ученые из Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США. По словам физика Эсена Эркана Альпа, было обнаружено достаточно доказательств того, что Рюгу образовался во внешней Солнечной системе и имеет состав, который отличается от состава астероидов, которые сформировались ближе к Солнцу.

Ученые выяснили, что частицы, из которых состоит Рюгу, меньше по размеру, чем частицы астероидов, которые сформировались при более высоких температурах. Также все указывает на то, что когда-то в астероиде присутствовали вода и лед.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что астероид Рюгу был частью более крупного космического камня, который появился через 2 млн лет после создания Солнечной системы. Этот астероид состоял из разных веществ, в том числе воды и льда из углекислого газа Фото: JAXA

Ученые пришли к выводу, что астероид Рюгу был частью более крупного космического камня, который появился через 2 млн лет после создания Солнечной системы. Этот астероид состоял из разных веществ, в том числе воды и льда из углекислого газа.

Примерно через 1 миллиард лет родительское тело астероида Рюгу столкнулось с другим астероидом и распалось на части. Из этих разлетевшихся фрагментов и сформировался Рюгу. И после этого он начал свое путешествие ближе к Земле. Ученые считают, что родительское тело астероида находилось на расстоянии как минимум за орбитой Юпитера.

Также анализ образцов показал, что по химическому составу астероид Рюгу напоминает состав метеоритов под названием CI-хондриты. Это очень редкая группа метеоритов, которые упали на Землю, и известно только о девяти подобных объектах.

В рамках исследования ученые также выяснили, что в составе Рюгу находится большое количество сульфида железа, пирротина, которого нет в других метеоритах.

Околоземный астероид Рюгу был открыт 23 года назад и его диаметр составляет больше 900 метров.

Фокус уже писал о еще одном исследовании образцов с астероида Рюгу. Ученые тогда выяснили, что эти образцы являются самым чистым веществом внешней части Солнечной системы, которое когда-либо попадало в руки ученых.

О том, что астероид Рюгу не всегда был большим цельным камнем, а появился из разных фрагментов, уже говорили ученые в исследовании, о котором писал Фокус.