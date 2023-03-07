Размером с 16-этажный дом. Недавно обнаруженный астероид может упасть на Землю: что известно
У астероида 2023 DW есть хоть и небольшой, но все-таки шанс, упасть на планету. Правда случится это не завтра и не через неделю.
Ученые из Европейского космического агентства несколько дней назад обнаружили новый астероид, который имеет небольшой шанс упасть на Землю в обозримом будущем, пишет Forbes.
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Новый космический камень получил название 2023 DW, и его ширина составляет примерно 50 метров, что соответствует высоте 16-этажного дома. Даже если этот астероид упадет на Землю, то он не уничтожит нашу цивилизацию и люди не исчезнут, как динозавры. Тем не менее этот астероид способен причинить значительный ущерб инфраструктуре, если упадет в густонаселенных районах планеты. Конечно же могут быть и человеческие жертвы.
Ученые из Европейского космического агентства сейчас занимаются тщательным наблюдением за 2023 DW и предварительные оценки показывают, что если траектория полета астероида не изменится, то уже 14 февраля 2046 года можно ждать его падения на Землю. С другой стороны, ученые считают, что эта вероятность на данный момент составляет 1 к 625, то есть это достаточно маловероятное событие. И часто бывает так, что предварительные оценки и последующие результаты наблюдений за астероидами не совпадают.
По словам ученых, возможно, как это уже бывало не раз, дальнейшие исследования покажут, что вероятность падения 2023 DW еще ниже, или же он вообще пролетит мимо в День святого Валентина через 23 года. Пока что этот астероид считается потенциально опасным, хотя по размерам он не входит в общепринятую классификацию опасных астероидов, ширина которых должна быть не меньше 140 метров.
И все же камень шириной в 50 метров – это серьезная угроза для Земли, хотя она считается и маловероятной, говорят астрономы. Может случится так, что даже если астероид войдет в атмосферу Земли, то он распадется на более мелкие части, что значительно снизит угрозу для людей. Что касается места вероятного падения астероида 2023 DW в 2046 году, то моделирование показало, что камень может упасть в Тихом океане, но также существует вероятность его падения на территории США или Индонезии.
Возможное падение данного астероида через 23 года ученые сравнивают с ударом Тунгусского метеорита в 1908 году и Челябинского метеорита в 2013 году. Оба раза астероиды взорвались в атмосфере Земли и ударной волной были нанесены незначительные разрушения, но никто не погиб.
Фокус писал также о новом исследований, в рамках которого ученые изучили несколько так называемых темных астероидов, которые отражают слишком мало света. Оказалось, что в их составе находится много воды, а это может означать, что подобные камни в далеком прошлом могли доставить воду на Землю.
Также Фокус писал о том, что в конце февраля и в начале марта это года к Земле приблизились на огромной скорости несколько крупных астероидов. Но все они пролетели мимо планеты.
В середине февраля мимо Земли также пролетел действительно огромный астероид, ширина которого составляет 1 км, и он считается потенциально опасным, как уже писал Фокус.