Размером с 16-этажный дом. Недавно обнаруженный астероид может упасть на Землю: что известно

У астероида 2023 DW есть хоть и небольшой, но все-таки шанс, упасть на планету. Правда случится это не завтра и не через неделю.

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Ученые из Европейского космического агентства несколько дней назад обнаружили новый астероид, который имеет небольшой шанс упасть на Землю в обозримом будущем, пишет Forbes.

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Новый космический камень получил название 2023 DW, и его ширина составляет примерно 50 метров, что соответствует высоте 16-этажного дома. Даже если этот астероид упадет на Землю, то он не уничтожит нашу цивилизацию и люди не исчезнут, как динозавры. Тем не менее этот астероид способен причинить значительный ущерб инфраструктуре, если упадет в густонаселенных районах планеты. Конечно же могут быть и человеческие жертвы.

[ + – ] Ученые из Европейского космического агентства несколько дней назад обнаружили новый астероид, который имеет небольшой шанс упасть на Землю в обозримом будущем. На фоне звезд он отмечен желтой подписью Фото: Forbes

Ученые из Европейского космического агентства сейчас занимаются тщательным наблюдением за 2023 DW и предварительные оценки показывают, что если траектория полета астероида не изменится, то уже 14 февраля 2046 года можно ждать его падения на Землю. С другой стороны, ученые считают, что эта вероятность на данный момент составляет 1 к 625, то есть это достаточно маловероятное событие. И часто бывает так, что предварительные оценки и последующие результаты наблюдений за астероидами не совпадают.

[ + – ] Новый космический камень получил название 2023 DW, и его ширина составляет примерно 50 метров, что соответствует высоте 16-этажного дома Фото: wikipedia

По словам ученых, возможно, как это уже бывало не раз, дальнейшие исследования покажут, что вероятность падения 2023 DW еще ниже, или же он вообще пролетит мимо в День святого Валентина через 23 года. Пока что этот астероид считается потенциально опасным, хотя по размерам он не входит в общепринятую классификацию опасных астероидов, ширина которых должна быть не меньше 140 метров.

И все же камень шириной в 50 метров – это серьезная угроза для Земли, хотя она считается и маловероятной, говорят астрономы. Может случится так, что даже если астероид войдет в атмосферу Земли, то он распадется на более мелкие части, что значительно снизит угрозу для людей. Что касается места вероятного падения астероида 2023 DW в 2046 году, то моделирование показало, что камень может упасть в Тихом океане, но также существует вероятность его падения на территории США или Индонезии.

[ + – ] Что касается места вероятного падения астероида 2023 DW в 2046 году, то моделирование показало, что камень может упасть в Тихом океане, но также существует вероятность его падения на территории США или Индонезии Фото: Forbes

Возможное падение данного астероида через 23 года ученые сравнивают с ударом Тунгусского метеорита в 1908 году и Челябинского метеорита в 2013 году. Оба раза астероиды взорвались в атмосфере Земли и ударной волной были нанесены незначительные разрушения, но никто не погиб.

Фокус писал также о новом исследований, в рамках которого ученые изучили несколько так называемых темных астероидов, которые отражают слишком мало света. Оказалось, что в их составе находится много воды, а это может означать, что подобные камни в далеком прошлом могли доставить воду на Землю.

Также Фокус писал о том, что в конце февраля и в начале марта это года к Земле приблизились на огромной скорости несколько крупных астероидов. Но все они пролетели мимо планеты.

В середине февраля мимо Земли также пролетел действительно огромный астероид, ширина которого составляет 1 км, и он считается потенциально опасным, как уже писал Фокус.