Почему обнаружение жизни на Марсе станет худшей новостью для человечества: что говорят ученые

Согласно предположению британского философа, факт существования жизни на Марсе будет означать, что наше будущее не такое радужное.

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Философ Ник Бостром из Оксфордского университета надеется, что мы никогда не найдем живых организмов на Марсе, ведь это будет означать, что мы не прошли катастрофическую стадию эволюции, в результате чего человечество исчезнет, пишет IFLScience.

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Если вспомнить об известном парадоксе Ферми, согласно которому, если инопланетяне существуют, то непонятно почему они себя не проявили до сих пор, но ответом на этот вопрос может стать теория Великого Фильтра.

Согласно этой теории, все цивилизации в нашей галактике исчезают в результате какого-то катастрофического события еще до того, как смогут покинуть пределы своей звездной системы и начнут колонизировать более далекие планеты. Поэтому мы до сих пор не обнаружили признаки существования внеземных цивилизаций.

Но неизвестно, когда наступает событие Великого Фильтра, которое не позволяет жизненным формам эволюционировать дальше. Возможно, это происходит еще на стадии перехода от одноклеточной к многоклеточной жизни, а может быть на стадии перехода развитой цивилизации от освоения своей звездной системы к покорителям галактики.

[ + – ] "Я надеюсь, что никакой жизни на Марсе мы не обнаружим, ведь это будет худшей новостью для нас. Таким образом у человечества будет шанс на славное космическое будущее", — говорит Бостром Фото: NASA

По словам философа Ника Бострома, человечество не знает преодолело ли оно событие Великого Фильтра или нет. Если предположить, что такая катастрофа происходит еще на стадии первоначального развития жизни, то нам беспокоится незачем, ведь мы уже ушли далеко вперед. А если же нет, значит будущее человечества кажется очень мрачным. То есть, событие Великого Фильтра, в результате которого мы все исчезнем, ожидает нас впереди. И человечество никогда не сможет покинуть пределы Солнечной системы.

"Если мы обнаружим жизнь на Марсе, особенно многоклеточную, это будет означать, что никакая катастрофа не помешала развитию жизни в самом начале. Если посмотреть на эволюцию человека, то мы прошли очень быстро все этапы развития, чтобы достичь статуса покорителей ближнего космоса. Но если мы найдем еще более сложную жизнь на Марсе или спутниках Сатурна или Юпитера, то это будет еще хуже. Значит, событие Великого Фильтра ждет нас в будущем, причем в ближайшем", — говорит Бостром.

Согласно гипотезе ученого, человечество вымрет, как и другие подобные цивилизации, еще до того, как сможет начать колонизировать галактику. И это может случиться даже из-за военного конфликта в борьбе за ценные ресурсы.

"Я надеюсь, что никакой жизни на Марсе мы не обнаружим, ведь это будет худшей новостью для нас. Таким образом у человечества будет шанс на славное космическое будущее", — говорит Бостром.

Фокус уже писал о еще одной теории, которая связана с поиском внеземных цивилизаций и Большим Фильтром.

Также Фокус писал о том, что согласно новой теории внеземные цивилизации могут сами создавать черные дыры, которые они используют в качестве квантовых компьютеров.

Как уже писал Фокус реальной угрозой в ближайшем будущем для Земли и ее жителей может стать большой астероид, который через 20 лет может упасть на планету.