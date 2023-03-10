Почти идеальная форма. Аппарат NASA обнаружил странные круги на Марсе: что это (фото)

Орбитальный аппарат сделал снимки изменения поверхности Красной планеты, когда здесь заканчивается зима.

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Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с высоты в 300 км над поверхностью Марса сделал очень четкие изображения странных кругов, которые на самом деле являются песчаными дюнами. Песчаные дюны на планете принимают очень разные формы, поэтому данные почти идеальные круги выглядят очень необычно, пишет Space.

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Аппарат MRO изучает Марс с 2006 года, но его основная научная миссия закончилась еще в декабре 2010 года. И вот уже более 12 лет аппарат, который находится на орбите Марса, продолжает предоставлять ученым новую ценную информацию о Красной планете.

В этот раз задачей MRO было провести наблюдения за тем, как иней на поверхности Марса постепенно тает, когда заканчивается местная зима. С помощью своей главной камеры с высоты в 300 км аппарат NASA сделал серию изображений песчаных дюн, которые имеют почти идеальную форму, что очень необычно. Ведь в основном такие образование на поверхности планеты имеют разные формы и размеры.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) с высоты в 300 км над поверхностью Марса сделал очень четкие изображения странных кругов, которые на самом деле являются песчаными дюнами. Песчаные дюны на планете принимают очень разные формы, поэтому данные почти идеальные круги выглядят очень необычно Фото: NASA

По словам ученых из университета штата Аризона, США, все-таки небольшая асимметрия в кругах присутствует и в некоторой мере склоны песчаных дюн более вытянуты на юг. Ученые считают, что хотя на Марсе ветер может менять свое направление движения, новые изображения показывают, что в данном случае ветер больше уносил песок именно в южном направлении.

На новых снимках иней почти растаял на поверхности песчаных дюн, но аппарат MRO сделал до этого еще серию изображений в разгар марсианской зимы, на которых видно, как иней покрывает эти необычные круги.

На новых снимках иней почти растаял на поверхности песчаных дюн, но аппарат MRO сделал до этого еще серию изображений в разгар марсианской зимы, на которых видно, как иней покрывает эти необычные круги (на фото) Фото: NASA

Ученые получили наглядный пример процесса таяния инея на Марсе с течением времени, а особенно важно было увидеть, что происходит в конце зимы на планете.

Впервые песчаные дюны на Марсе орбитальный аппарат сфотографировал еще в 2006 году и с тех он следит за шестьюдесятью местами, где можно четко увидеть такие четко выраженные образования на поверхности.

На самом деле MRO отслеживал изменения, которые происходят с местными песчаными дюнами в течение всего марсианского года, который составляет 687 земных дней. Данные аппарата позволили ученым получить информацию о том, с какой скоростью перемещаются эти круги по поверхности планеты. Оказалось, что данные песчаные образования смещаются от экватора к полюсам Марса на 1 метр за марсианский год. Наблюдения за песчаными дюнами также позволяют ученым лучше понять погодные условия на Марсе и то, как перемещается ветер по планете.

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity сделал новое изображение заката Солнца на Марсе в то время, когда наблюдал за местными облаками.

Напоминаем, что британский ученый недавно предположил, что обнаружение жизни на Марсе станет худшей новостью для человечества. И в поддержку своей версии он привел интересные аргументы, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как ученые вдохновились известной немецкой сказкой, чтобы создать новый тип марсоходов для изучения пещер на Марсе.